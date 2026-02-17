Qué hacer hoy en Córdoba, martes 17 de febrero de 2026

Exposición

‘Retratos’, De María José Ruiz Navarro

Se trata de una colección de retratos femeninos que invita a mirar sin artificios ni estereotipos, poniendo el foco en la diversidad, la expresión y la dignidad de cada persona retratada.

CÓRDOBA. Colegio Abogacía de Córdoba. Morería, 5. 09.00 a 14.00 y de 17.00 19.30 horas.

Fotografías

‘Asturias en mi memoria’

Exposición fotográfica de María del Rosario Blanco, donde muestra su punto de vista de la maravillosa tierra asturiana. Se podrá visitar hasta el día 2 de marzo.

CÓRDOBA. Afoco. Alcalde de la Cruz Ceballos, 7. De 20.00 a 22.00 horas.

Exposición

‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’

Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras (C/ Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso –Pasaje de la Candelaria Heredia–Miralbaida), a cargo de Rafa Blanes y Pura Mayorgas, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. B. Moreras y Vallehermoso. 17.00 horas.

Literatura para bebés

Nueva edición de la ‘Bebeteca’

Habrá sesión de la Biblioteca para bebés o

Bebeteca, en la Biblioteca Municipal Arrabal del Sur, a cargo de Pilar Nicolás. La Bebeteca es un ciclo dirigido a bebés de 0 a 36 meses, acompañados de sus padres y madres, para el disfrute de los cuentos a través de los cinco sentidos.

CÓRDOBA. Biblioteca M. Arrabal del Sur Priego de Córdoba, s/n. 17.30 horas.

Aula de salud

Charla sobre reanimación cardiopulmonar

Rocío Peralta y Elena Coca, enfermeras de los centro de salud Poniente y Aeropuerto, respectivamente., impartirán una charla sobre reanimación cardiopulmonar y cómo actuar en caso de atragantamiento.