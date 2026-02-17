Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 17 de febrero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta

Exposición ‘Retratos’, De María José Ruiz Navarro

Exposición ‘Retratos’, De María José Ruiz Navarro / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Exposición

‘Retratos’, De María José Ruiz Navarro

Se trata de una colección de retratos femeninos que invita a mirar sin artificios ni estereotipos, poniendo el foco en la diversidad, la expresión y la dignidad de cada persona retratada.

CÓRDOBA. Colegio Abogacía de Córdoba.

Morería, 5.

09.00 a 14.00 y de 17.00 19.30 horas.

Fotografías

‘Asturias en mi memoria’

Exposición fotográfica de María del Rosario Blanco, donde muestra su punto de vista de la maravillosa tierra asturiana. Se podrá visitar hasta el día 2 de marzo.

CÓRDOBA. Afoco.

Alcalde de la Cruz Ceballos, 7.

De 20.00 a 22.00 horas.

Exposición

‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’

Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol.

Ronda de los Tejares, 32.

De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras (C/ Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso –Pasaje de la Candelaria Heredia–Miralbaida), a cargo de Rafa Blanes y Pura Mayorgas, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. B. Moreras y Vallehermoso.

17.00 horas.

Literatura para bebés

Nueva edición de la ‘Bebeteca’

Habrá sesión de la Biblioteca para bebés o

Bebeteca, en la Biblioteca Municipal Arrabal del Sur, a cargo de Pilar Nicolás. La Bebeteca es un ciclo dirigido a bebés de 0 a 36 meses, acompañados de sus padres y madres, para el disfrute de los cuentos a través de los cinco sentidos.

CÓRDOBA. Biblioteca M. Arrabal del Sur

Priego de Córdoba, s/n.

17.30 horas.

Aula de salud

Charla sobre reanimación cardiopulmonar

Rocío Peralta y Elena Coca, enfermeras de los centro de salud Poniente y Aeropuerto, respectivamente., impartirán una charla sobre reanimación cardiopulmonar y cómo actuar en caso de atragantamiento.

CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur.

Camino Viejo de Almodóvar, s/n.

18.00 horas

