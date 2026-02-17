El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por un importe de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura. Según informa en un comunicado, la norma incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a contar desde el inicio de sus desalojos. A modo de ejemplo, un hogar de cuatro miembros que haya sido desalojado diez días percibirá 6.000 euros, y la compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.

El Real Decreto-ley cuadruplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley para los afectados por fallecimiento, hasta 72.000 euros, e incapacidad, daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. La indemnización por destrucción total de la vivienda se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. El Ejecutivo elimina los umbrales de renta para acceder a ayuda en el caso de daños o destrucción en las viviendas.

Solicitud y exenciones fiscales

Además, se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permitirá el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF y el impuesto de Sociedades para las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital. Del mismo modo, está previsto aprobar «exenciones en el IBI a inmuebles rústicos, y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las zonas afectadas». En el caso de que ya se hayan abonado, los contribuyentes podrán solicitar la devolución.

El Ayuntamiento de Córdoba también ha anunciado ayudas de emergencia de la Delegación de Servicios Sociales sobre las que informará en breve.

La vuelta a casa de los desalojados cordobeses por el temporal. / Manuel Murillo

El Plan del Gobierno fija, por otro lado, un fondo de 2.000 millones para ayudar a los ayuntamientos en actuaciones inaplazables ante los daños del temporal como la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. La novedad es que estas ayudas de emergencia podrán anticiparse con transferencias directas al 100% de su valor. Estas ayudas se suman en Córdoba a las anunciadas por la Diputación provincial para actuaciones urgentes de reparación de infraestructuras dañadas en una decena de municipios, por un importe de 1,1 millones de euros.

Regla del gasto más flexible

El Gobierno flexibilizará además la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas con el fin de que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y, además, se les permitirá usar su superávit de 2025. Otra ventaja será la ampliación de los plazos legales para ejecutar obras de reconstrucción. La Agencia Tributaria desplegará además una línea de ayudas directas a personas físicas, empresarios o profesionales que desarrollen actividades económicas no agrícolas, forestales, ganaderas o pesquera. Para personas físicas que ascenderán a 5.000 euros y empezarán a abonarse a partir del próximo 19 de marzo. Para las empresas, el apoyo irá de los 10.000 euros a los 150.000 euros en función de su volumen de operaciones.

En las poblaciones de igual o menos de 5.000 habitantes, las ayudas se abonarán a empresas que desarrollen una actividad de comercio minorista, restauración u hospedaje. En los pueblos de más de 5.000 habitantes, se aplicarán los mismos requisitos, pero solo para los locales afectados que estén en zonas evacuadas o gravemente dañadas por las lluvias.

El Gobierno central ha previsto medidas de apoyo para agricultores, ganaderos y pescadores por valor de más de 2.800 millones que, en el caso de Córdoba, se suman a las anunciadas por la Junta de Andalucía.