Un mes del accidente de Adamuz
Los fallecidos en Córdoba el martes 17 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 18 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuel Infante Rojano

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta

María del Carmen Herrera Rodríguez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta

María Teresa Juan Vigneau

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Juan Alejandro Casado Illecas

La inhumación está prevista a las 15.45 horas en el cementerio de San Rafael

TEMAS

