Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 17 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 18 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuel Infante Rojano
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta
María del Carmen Herrera Rodríguez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta
María Teresa Juan Vigneau
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Juan Alejandro Casado Illecas
La inhumación está prevista a las 15.45 horas en el cementerio de San Rafael
