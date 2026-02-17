Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hackathon 'Define el futuro del agua'

Emacsa concederá dos becas de ocho meses para estudiantes de FP, universidad y posgrado: así funciona la convocatoria

La iniciativa se celebrará los días 10 y 11 de abril y mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 6 de marzo

Sede de Emacsa en Córdoba.

Sede de Emacsa en Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) concederá dos becas formativas de ocho meses de duración a estudiantes a través del Hackathon Emacsa Define el futuro del agua, una iniciativa orientada a la captación de talento y a la incorporación de nuevos perfiles al ámbito de la gestión pública del ciclo integral del agua.

Según ha informado Emacsa en una nota de prensa, el programa está dirigido a estudiantes de Formación Profesional, universidad y posgrado, con el objetivo de implicar a los futuros profesionales en la búsqueda de soluciones innovadoras para uno de los principales retos actuales y futuros de la ciudad, al tiempo que se favorece su acercamiento a la realidad del servicio público que presta la empresa municipal.

Hackathon de Emacsa 'Define el futuro del agua'.

Hackathon de Emacsa 'Define el futuro del agua'. / CÓRDOBA

Dos jornadas de trabajo intensivo

El encuentro se celebrará los días 10 y 11 de abril en la sede central de Emacsa, situada en la calle Plateros, 1. Durante dos jornadas de trabajo intensivo, los participantes, organizados en equipos de dos personas, desarrollarán propuestas orientadas a la gestión sostenible del agua en un entorno colaborativo que fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la aplicación práctica del conocimiento.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 6 de marzo, y toda la información sobre la convocatoria y el procedimiento de participación puede consultarse en la página web www.emacsa.es.

Este Hackathon está organizado por Emacsa y la Cátedra Emacsa, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de Córdoba, dentro de una estrategia orientada a la innovación, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento al servicio de la ciudad.

TEMAS

