'La Decisión', el documental que rompe estereotipos sobre la mujer gitana en los mercadillos de Córdoba

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes (COMACOR) ha presentado el documental La Decisión, un cortometraje que aborda la encrucijada de futuro de la mujer gitana en los mercadillos. El proyecto ha sido financiado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y al acto asistió la delegada del área, Eva Contador.

El audiovisual se centra en cómo madres e hijas afrontan la disyuntiva entre continuar con la tradición familiar de la venta ambulante o apostar por estudios superiores al margen del empleo tradicional. A través de sus testimonios, el documental profundiza en el arraigo que esta actividad tiene en el pueblo gitano, mostrando su día a día, recordando su pasado y poniendo en valor las aspiraciones de futuro de las mujeres vinculadas a esta tradición laboral.

Testimonios sobre tradición y formación

La Decisión recoge las voces de Lidia Fernández, Maricarmen Campos, Pepa Torcuato, Ana Moreno, Concepción Campos, Mª Dolores Fernández, Rocío Cortés, Sandra Campos y Loli Corpas, mujeres que en algún momento se han enfrentado, o se enfrentarán, a esa elección.

De sus palabras se desprende que ambas opciones son válidas cuando se valoran desde el sentido común. Las protagonistas expresan su determinación a la hora de construir su futuro, ya sea mediante estudios superiores o a través del trabajo autónomo en la venta ambulante, ámbito en el que también consideran fundamental la formación como base para un porvenir sólido y como modelo de generación de recursos económicos.

Una imagen alejada de estereotipos

El documental incide en mostrar a la sociedad una realidad de la mujer gitana alejada de estereotipos, ofreciendo referentes para las nuevas generaciones en su camino hacia un futuro mejor, dentro o fuera de los mercadillos.

La obra presenta a una nueva generación de mujeres gitanas que priorizan la formación académica de sus hijos, más allá de que posteriormente exista o no continuidad laboral en ese ámbito o se opte finalmente por la venta ambulante, profesión de la que se sienten orgullosas.

El trabajo retrata a la mujer gitana como una figura en constante transformación, consolidada como motor de cambio capaz de equilibrar la preservación de su identidad cultural con un progresivo empoderamiento en los ámbitos familiar, educativo, laboral y social, tomando sus propias decisiones y asumiendo el control de su futuro.