Hacemos Córdoba vuelve a reclamar más espacios para bodas civiles ante las obras del Alcázar de los Reyes Cristianos

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha vuelto a exigir al equipo de gobierno que habilite nuevos espacios municipales para la celebración de bodas civiles mientras continúan las obras en el Alcázar de los Reyes Cristianos, una situación que está obligando a numerosas parejas a casarse en otros espacios que no han sido elegidos por ellas.

La coalición de izquierdas ha denunciado en una nota de prensa que esta situación responde a una “falta de previsión” y a una "gestión inecaz" por parte del gobierno municipal del PP. "Sabían que las obras se iban a prolongar las obras hasta octubre de este 2026 y, aun así, no articularon alternativas para que las parejas no se vieran perjudicadas", señalan.

Hacemos Córdoba asegura que está recibiendo quejas de parejas que no comprenden el cambio de ubicación. “Nos trasladan su malestar porque se encuentran con que se les deriva a un espacio 'menos emblemático', sin posibilidad de elegir otra alternativa municipal acorde a sus expectativas”, explican desde el grupo municipal.

La coalición recuerda que ya el pasado verano reclamó públicamente que se buscaran soluciones y propuso distintos espacios municipales como el Palacio de Orive, el Jardín Botánico de Córdoba, el Templo Romano de Córdoba, así como otras infraestructuras municipales que, a su juicio, reúnen condiciones “adecuadas” para este tipo de celebraciones.

“Córdoba dispone de espacios ‘singulares’ sucientes. Lo que falta es ‘voluntad política’ y ‘capacidad de gestión’”, arman desde Hacemos Córdoba, que sostienen que “no es de recibo el trato” que están recibiendo quienes celebran uno de los días más importantes de su vida.

Refuerzo del departamento de Protocolo

El grupo municipal subraya que la habilitación de nuevos espacios debe ir acompañada de un refuerzo del departamento de Protocolo. “Actualmente existen tres plazas de auxiliar de protocolo, de las cuales dos son ‘interinas’ y sus plazas están por salir. En lugar de convocar una oferta de 3 o 4 plazas para cubrir y reforzar el departamento, se ha limitado a dos, por lo que el personal seguirá siendo de tres en vez de cuatro o cinco”, explica la coalición

“Por ello, pedimos que se abra una nueva oferta de empleo que permita reforzar adecuadamente el departamento y garantizar una organización adecuada de los actos ociales y las bodas civiles, evitando improvisaciones”, añaden desde Hacemos Córdoba.

Por todo ello, Hacemos exige al equipo de gobierno que habilite de manera “inmediata” más espacios municipales para bodas civiles mientras duren las obras del Alcázar y que amplíe el número de plazas en el área de Protocolo para asegurar un servicio público “digno” y “a la altura” de la ciudadanía.