Colaboración empresarial
Córdoba se suma a la alianza de cuatro clústeres andaluces para fortalecer el sector de la logística y la industria de defensa
Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub firman un acuerdo estratégico
Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics (con origen en Córdoba), el Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub han formalizado una alianza estratégica para reforzar la innovación y la cooperación empresarial en el ámbito del transporte avanzado —aeroespacial, ferroviario, naval y terrestre— y en el sector andaluz de la defensa. El acuerdo, suscrito en Sevilla, persigue coordinar capacidades, compartir conocimiento y promover iniciativas conjuntas en I+D+i, sostenibilidad, digitalización, formación y proyección internacional.
La unión de estos cuatro clústeres, que representan a sectores tractores de la economía andaluza, aspira a fortalecer las cadenas de valor industriales y a generar nuevas oportunidades de crecimiento y competitividad para más de 300 empresas asociadas. La colaboración contempla la organización de jornadas técnicas, encuentros empresariales, misiones comerciales y acciones de networking orientadas a dinamizar el tejido productivo y favorecer proyectos colaborativos.
Además del impulso al transporte avanzado, la alianza pone el foco en la defensa como ámbito estratégico para Andalucía. El objetivo es posicionar a la comunidad como referente nacional aprovechando su potencial industrial, tecnológico y de innovación, y facilitando el acceso de las pymes a oportunidades vinculadas a este mercado.
El presidente de Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit, se ha mostrado muy satisfecho con la firma de este acuerdo, y ha manifestado que “ser parte de un ecosistema empresarial que mire la transformación empresarial y la innovación como uno de sus ejes de desarrollo es esencial para la mejora competitiva en nuestra región. Con esta alianza de clústeres nos anticipamos, para generar una red de empresas andaluzas que apuestan por el cambio, el desarrollo y la retención del talento, como pilares esenciales “.
5º Encuentro de Clústeres, el próximo 5 de marzo en Cádiz
La primera gran iniciativa surgida de este acuerdo será el 5º Encuentro de Clústeres, que se celebrará el próximo 5 de marzo en el parador de Cádiz. Esta edición estará dedicada a la Innovación en Transporte Avanzado y Defensa en Andalucía y reunirá a empresas, ponentes y representantes institucionales para analizar, desde una perspectiva práctica, las posibilidades de negocio y colaboración en estos ámbitos. El programa incluirá sesiones de networking y reuniones B2B para fomentar alianzas entre compañías
Los clústeres firmantes están acreditados por la Junta de Andalucía como grupos de innovación y figuran en el registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria. Andalucía Aerospace agrupa a más de cien empresas del sector aeroespacial y de defensa; el Clúster Marítimo Naval de Cádiz cuenta con setenta y nueve socios; Railway Innovation Hub reúne a alrededor de noventa entidades y es referente internacional en innovación ferroviaria; y Andalucía Logistics integra a más de medio centenar de empresas logísticas de siete provincias andaluzas.
Con esta alianza intersectorial, los cuatro clústeres refuerzan su compromiso con un modelo de cooperación estable que permita anticiparse a los retos tecnológicos y regulatorios, atraer inversión y talento y consolidar a Andalucía como nodo estratégico en movilidad avanzada y defensa.
Andalucía Logictics, en Córdoba desde 2024
Andalucía Logistics es un clúster de innovación que reúne a más de cincuenta empresas andaluzas con objeto de mejorar la competitividad del sector logístico y consolidarlo como un pilar del desarrollo económico de nuestra región. Andalucía Logistics nace en el año 2024 en Córdoba con la misión de impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas y agentes asociados, promoviendo la innovación, la internacionalización y la cooperación sectorial, y reforzando la logística como un eje fundamental de la actividad económica, lo que a su vez fomenta sinergias con otros sectores
