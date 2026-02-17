Estos son los únicos afortunados que disfrutarán de puente festivo en Córdoba por el Día de Andalucía

Uno de los puentes festivos más esperados del inicio del año, ese que da un respiro entre las vacaciones de Navidad y el descanso de Semana Santa, quedará diluido este 2026 por los caprichos del calendario. El 28 de febrero, Día de Andalucía, y festivo en la comunidad, cae este año en sábado, eliminando así cualquier posibilidad de disfrutar de un puente largo en Córdoba.

La buena noticia para los trabajadores es que según una sentencia del Tribunal Supremo, si tu día de descanso semanal cae en festivo, como será el caso de muchos cordobeses este 28 de febrero, tu empresa te tiene que compensar con un día extra de descanso a lo largo del año. Así, el Supremo establece que una cosa es el descanso y otra el festivo. Si un descanso te cae en festivo, la empresa tiene que compensar. ¿Con qué? O bien con otro día o bien compensarlo económicamente si así lo establece el convenio colectivo aplicable.

Los que sí tienen puente por el 28F

No obstante, los hay afortunados que sí podrán disfrutar de un día extra de descanso. Son los docentes y los alumnos de colegios e institutos de la provincia, que contarán con el lunes 2 de marzo como día festivo, sumando un fin de semana de tres días.

Tradicionalmente, el calendario escolar fija un festivo por el Día de la Comunidad Educativa próximo al 28F. En años anteriores la fecha fijada ha sido el 27 de febrero, pero en esta ocasión se emplaza al lunes 2 de marzo.

Por lo tanto, colegios e institutos cerrarán sus puertas el lunes, y profesorado y alumnado podrán disfrutar en exclusiva del primer puente festivo del año.

Niños camino del colegio. / A. J. González

Festivos y puentes en Córdoba este 2026

De acuerdo con la norma, que parte de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se establecen un máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán locales, debiendo respetarse en todo caso las fiestas de ámbito nacional como el 25 de diciembre, Día de Navidad; 1 de enero, Año Nuevo; 1 de mayo, Día del Trabajo; y 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

Así, para repartir estas jornadas, hay varias fiestas a nivel nacional, otras a nivel autonómico y otras locales. Concretamente, hay ocho festivos nacionales, cuatro regionales, que vienen determinados por las comunidades autónomas, y dos locales, marcados por los ayuntamientos. En total, Córdoba disfrutará de 14 días festivos en 2026.

Días festivos en Córdoba en 2026

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

28 de febrero, sábado. Día de Andalucía.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

8 de septiembre, martes. Día de la Fuensanta.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

24 de octubre, sábado. Día de San Rafael.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

¿Cuántos puentes festivos hay en 2026?

Teniendo marcados los festivos en el calendario ya se puede establecer cuántos puentes festivos se podrán disfrutar en 2026. En total son cinco puentes festivos, más los días de descanso en Semana Santa. Así, por el 1 de mayo (viernes), 12 de octubre (lunes), Todos los Santos (pasa de domingo a lunes), Puente de la Constitución (pasa de domingo a lunes 7 y martes 8) y Navidad (cae en viernes).