OCIO EN CÓRDOBA
Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
La fiesta de Don Carnal toma la calle el 20 y 21 de febrero, con la Corredera y San Agustín como referencia
Fin de fiesta para Don Carnal. El Carnaval de Córdoba toca a su fin este fin de semana con la celebración de la fiesta en la calle, la Gran Cabalgata y la quema del Dios Momo en la plaza de la Corredera, que pondrán el broche a una fiesta que empezó marcada por la tragedia de Adamuz y la suspensión de las primeras citas de la programación.
Tras casi un mes de fiesta, y ya inmersos en periodo de Cuaresma, la capital deja atrás los disfraces, comparsas, el COAC y la celebración de la vida y el humor antes del tiempo de recogimiento.
Carnaval en la Calle
El último fin de semana de Carnaval, la fiesta tomará la calle con las actuaciones callejeras que tendrán lugar en San Agustín y en la zona de la Corredera. Será el viernes 20, a partir de las 21.30 horas, en el entorno de la Corredera. Y el sábado 21, a las 12.00 horas en San Agustín, y de nuevo a partir de las 21.30 horas en La Corredera.
Cabalgata de Carnaval
El desfile de carnaval se celebra este domingo 22 de febrero a las 12.00 horas, con salida desde el Paseo de la Victoria y llegada a la plaza de la Corredera.
Recorrido de la Cabalgata de Carnaval
Tras partir de la Victoria, los participantes desfilarán por las calles Concepción y Gondomar, para continuar por la plaza de Las Tendillas, Claudio Marcelo, Rodríguez Marín y desembocar en la Corredera.
Quema del Dios Momo
Terminado el desfile, en torno a las 15.00 horas, la plaza de la Corredera será el escenario de la quema del Dios Momo, que en la mitología griega era la personificación del sarcasmo, reproche, crítica y la censura, elementos que se identifican con la fiesta de Carnaval.
Con este fin de fiesta se dará paso al periodo de Cuaresma, que, como es habitual en el calendario de fiestas de Córdoba convive durante unos días con el Carnaval, ya que el Miércoles de Ceniza es el 18 de febrero.
Previsión de la Aemet para el Carnaval
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un sol radiante y tiempo primaveral para el fin de semana de cierre de Carnaval en Córdoba. La previsión para el viernes, sábado y domingo, es de cielos despejados y sol radiante.
Las mínimas seguirán contenidas con valores de 4, 6 y 5 grados, respectivamente; mientras que las máximas oscilarán entre los 18 grados del viernes y los 21 grados previstos para sábado y domingo, día de la Gran Cabalgata.
