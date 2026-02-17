Estos son los restaurantes de Córdoba con uno, dos y tres soles en la Guía Repsol 2026

La Guía Repsol 2026, considerada por los entendidos como el referente gourmet nacional, ha presentado el listado de restaurantes distinguidos con uno, dos o tres soles Repsol, con los que esta publicación reconoce cada año el buen hacer en los fogones de España y Portugal.

En esta ocasión, la lista de nuevas adhesiones no cuenta con ningún nuevo establecimiento de la provincia de Córdoba, tras varias ediciones sumando reconocimientos, siendo ‘La Casa de Manolete Bistró’ el último en incorporarse a este universo gastronómico en la edición de 2025.

Córdoba mantiene así los ocho establecimientos con distinción del año pasado: seis establecimientos con un Sol Repsol, uno con dos Soles y uno con tres Soles.

Interior de 'La Casa de Manolete Bistró' / GUÍA REPSOL

¿Qué son los Soles de Repsol?

Estos premios organizados por la multinacional energética, premian la calidad y la variedad de los restaurantes de España y Portugal. Un comité de 53 expertos y profesionales del sector son los encargados de decidir qué establecimientos son dignos de la distinción. Cada año el listado se actualiza, contando con nuevas incorporaciones y con salidas. Hay tres categorías:

Un Sol : Se reconoce la calidad y la variedad de la oferta gastronómica.

: Se reconoce la calidad y la variedad de la oferta gastronómica. Dos Soles : Se otorga por la gran gestión de la cocina.

: Se otorga por la gran gestión de la cocina. Tres Soles: Atribuidos a los mejores de España y Portugal.

Más de 800 establecimientos en España

En total, la Guía Repsol 2026 cuenta con 808 restaurantes: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol. En esta edición se han incorporado 77 establecimientos: tres nuevos 3 Soles, 11 nuevos 2 Soles y 63 un Sol Repsol.

En el caso de Andalucía, son nueve los nuevos restaurantes con Sol, hasta sumar un total de 77 soles: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles. Cabe destacar la distinción con dos soles al restaurante gaditano ‘Mesón Sabor Andaluz’ y al jienense Vandelvira. Además, se estrenan con 1 Sol ‘Mare’ (Cádiz), ‘La Carboná’ (Jerez de la Frontera), ‘Kinu Sevilla’ (Sevilla), ‘Back’ (Marbella); y ‘Promesa’, ‘Blossom’ y ‘Tragatá’, en la ciudad de Málaga.

Todos los restaurantes cordobeses con soles Repsol

En Córdoba hay un total de ocho establecimientos hosteleros incluidos en la Guía Repsol 2026 con la distinción de los Soles de Repsol. Hay siete establecimientos con Un Sol Repsol, un restaurante con Dos Soles Repsol y otro con tres Soles Repsol. De ellos, siete están en la capital y uno en Pozoblanco.

Terra Olea

Paco Villar ha basado siempre su propuesta al frente de ‘Terra Olea’ en la recuperación y adaptación de viejas recetas, en una respetuosa reformulación de la cocina autóctona. Cocinar el territorio que le rodea no deja de ser el fin último de un cocinero que concibe su creatividad como escaparate del trabajo de productores locales, que otorga importancia al apartado vegetal (puerro, espinaca, coliflor, zanahoria…) y que insiste en hacer de caldos y fondos los hilos conductores de cada plato. La cocina vista aporta atractivo visual a la experiencia y, de manera coherente, la carta de vinos dedica un amplio apartado a la D.O. Montilla Moriles. Distinguido con un Sol Repsol.

Una de las propuestas de Terra Olea. / GUÍA REPSOL

Ermita de la Candelaria

Javier Campos, antaño gerente de Bodegas Campos, se empeñó en dar un nuevo uso a una ermita del XV localizada en el casco histórico de la capital cordobesa. Así el templo, que también fue hospital, acoge desde 2017 distintas estancias de un restaurante que persigue y alcanza el codiciado equilibrio entre raíz e innovación y abraza un clasicismo que no resta contemporaneidad a la propuesta global. Ninguna sorpresa atendiendo al eslogan de la casa: “La cocina de siempre, comprometida con los productos de nuestra tierra”. Esta es la promesa y se plasma cuando el comensal se lleva a la boca tagarninas esparragadas, alcachofas a la montillana o perdiz encebollada. Distinguido con un Sol Repsol.

Plato de la Ermita de la Candelaria / GUÍA REPSOL

La Casa de Manolete Bistró

La guía gourmet describe así el establecimiento situado en el número 10 de la avenida Cervantes: "El palacete que fue residencia del torero Manolete es hoy la casa de Juanjo Ruiz y Reme Romero. Ambos capitanean el restaurante más elegante de la ciudad, que sirve cocina cordobesa con influencia francesa, emplatando gamba roja, pulpo, atún rojo, rabo o pichón".

Y recomiendan sus finas croquetas de leche fresca de oveja con jamón ibérico, ravioli de pulpo y manitas de cerdo con espuma de queso parmesano, rabo de toro estofado a la antigua (receta de 1890), lomo de venado con salsa cazadora y el bacalao con emulsión de camarón. Distinguido con un Sol Repsol.

Una de las propuestas de 'La Casa Manolete Bistró'. / GUÍA REPSOL

ReComiendo

El chef jiennense Periko Ortega contaba ya con largo recorrido en Córdoba antes de poner en marcha ‘ReComiendo’, su particular despacho de creatividad en Santa Rosa. Tras su traslado, hoy es en el barrio Mirabueno donde parte de sabores tradicionales y platos populares para armar un recetario propio personalísimo, atendiendo a elaboraciones y presentaciones. Reinterpreta sabores de toda la vida, la alusión a productores de la zona es constante y trabaja en sintonía con artesanos ceramistas de La Rambla para crear una vajilla capaz de ensalzar aún en mayor medida esas perikadas que conceden protagonismo a productos y productores de entorno. Distinguido con un Sol Repsol.

Una de las propuestas de ReComiendo. / GUÍA REPSOL

La Cuchara de San Lorenzo

El barrio cordobés de San Lorenzo, en plena Axerquía (que siempre invita a dar un agradable paseo), fue el escogido por el cocinero Paco López y su hermano Narciso para inaugurar su negocio familiar en marzo de 2006. En este tiempo 'La Cuchara de San Lorenzo' ha experimentado una notable ampliación y evolución, de taberna a restaurante donde se prima el producto de temporada, platos de cuchara como mazamorra y garbanzos con manitas, estofados y diversos cortes de vaca vieja, incluida la picanha tan apreciada en Brasil. Con dichos mimbres sus responsables han sido capaces de compaginar elegancia y desenfado. Distinguido con un Sol Repsol.

Plato de 'La cuchara de San Lorenzo' / GUÍA REPSOL

Karán Bistró (Pozoblanco)

El restaurante de Carlos Fernández constituye una invitación formal y bien sabrosa a comerse Los Pedroches, al norte de Córdoba. En consecuencia, el cerdo ibérico es el gran protagonista de su carta, pero no el único, pues en ella también encuentran oportunidad para el lucimiento ostras, setas, atún rojo o chuletas de vacas. Y del cochino no se aprovecha solo jamón y embutidos, también solomillos, carrilleras que estofan, presas que ahúman y castañuelas que preparan a la milanesa, así como lechones. Todo ello encuentra cabida en un ejercicio de cocina honesta, que se degusta entre blancas paredes, piedras de cantería, ladrillo visto y techos abovedados.

Creación de Kàran Bistró / GUÍA REPSOL

Choco

Kisko García propone un interesante y sabroso recorrido por la gastronomía y la historia andaluzas. Sus platos son fruto de un constante trabajo de investigación sobre los fundamentos y origen de la cocina andaluza, con la aplicación de técnicas y productos que ha rescatado del olvido. Distinguido con Dos Soles Repsol.

Plato de Choco / GUÍA REPSOL

Noor

Los innovadores y exquisitos platos que desde las cocinas de Al-Ándalus conquistaron el mundo, regresan a 'Noor' cada temporada. Hay que ser valiente y dominar la técnica, como Paco Morales, para atreverse a realizar un ejercicio de modernidad con estos ancestrales ingredientes. El chef ha convertido la casa del barrio cordobés donde nació en su propia taifa. Cada temporada cambia de siglo, en una cuenta atrás que deja platos tan característicos como el Karim, que primero fue de piñones, después de pistacho y ahora de almendra tostada, erizo del Sáhara y manzana verde con zumaque. Distinguido con Tres Soles Repsol.