La comunidad energética Córdoba 2 ratifica la puesta en marcha de su planta fotovoltaica en Encinarejo

La Comunidad Energética Córdoba 2, entidad integrada en el Grupo Consumo Cooperativo y en Faecta (Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo, Consumo y Servicios) ha celebrado esta semana una asamblea extraordinaria en la Diputación de Córdoba a la que han asistido más de 90 socios.

El objetivo principal de la sesión fue la aprobación de las últimas decisiones estratégicas para garantizar que la Planta Fotovoltaica Cooperativa de 1MW, ubicada en terrenos de Encinarejo (Córdoba), empiece a suministrar energía verde a sus miembros en el primer semestre de este 2026.

Entre los acuerdos adoptados, destaca la ratificación aprobada por mayoría de la incorporación de las personas y entidades socias de la Comunidad Energética Córdoba 2 y otras comunidades de la provincia en la Comunidad Energética Vega del Guadalquivir 1. Esta unión permitirá a los socios asumir plenos derechos sobre la planta de Encinarejo, la cual ya dispone de los permisos necesarios para su construcción y puesta en marcha.

La presidencia del Grupo Consumo Cooperativo y Faecta-Córdoba expuso a los asistentes la complejidad técnica y social que supone desarrollar un proyecto de autoconsumo ciudadano tan ambicioso. En este contexto, se dio a conocer una Guía Didáctica que servirá como herramienta para que los socios entiendan y puedan compartir las ventajas y el funcionamiento de la cooperativa energética de la que ya son copropietarios.

También se dio luz verde al actual Consejo Rector como órgano de gobierno de la Comunidad Energética Vega del Guadalquivir 1, asegurando una gestión unificada y estable para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se puso en valor el trabajo desarrollado por el Consejo Rector, formado por doce personas de distintas profesiones y sectores.

Finalmente, el área de relaciones con los socios hizo un llamamiento a la colaboración colectiva para dar un impulso definitivo a la socialización del proyecto. El objetivo es completar la asignación de la totalidad de la producción de la planta fotovoltaica en el plazo más corto posible, invitando a la ciudadanía a sumarse a este modelo de energía limpia y participativa.