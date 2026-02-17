Un coche de la Policía Nacional sale ardiendo tras chocar en una persecución en la avenida del Aeropuerto de Córdoba

Un coche de la Policía Nacional salió ardiendo anoche, entre las 22.30 y las 22.45 horas, en la avenida del Aeropuerto de Córdoba, después de chocar con otro vehículo, al que perseguía.

Según informaron los bomberos de Córdoba, un equipo se desplazó hasta el lugar del accidente para apagar el vehículo. Mientras, fuentes de Emergencias 112 descartaron que los agentes sufrieran heridas que necesitasen de la presencia de una ambulancia o de la derivación a un centro hospitalario.