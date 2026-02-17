Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche de la Policía Nacional sale ardiendo tras chocar en una persecución en la avenida del Aeropuerto de Córdoba

Los bomberos acudieron al lugar del accidente para apagar las llamas y no hay constancia de heridos de gravedad

Un coche de la Policía Nacional, en imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional, en imagen de archivo. / E. P.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un coche de la Policía Nacional salió ardiendo anoche, entre las 22.30 y las 22.45 horas, en la avenida del Aeropuerto de Córdoba, después de chocar con otro vehículo, al que perseguía.

Según informaron los bomberos de Córdoba, un equipo se desplazó hasta el lugar del accidente para apagar el vehículo. Mientras, fuentes de Emergencias 112 descartaron que los agentes sufrieran heridas que necesitasen de la presencia de una ambulancia o de la derivación a un centro hospitalario.

