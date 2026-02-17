El Ayuntamiento inicia la plantación de 158 árboles para ampliar el espacio de sombra del recinto ferial

Más sombras a largo plazo para el recinto ferial. El coordinador del Área de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad y Servicios Públicos y presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado el inicio de la segunda fase del proyecto cuya primera etapa culminó hace algún tiempo y que consistió en dotar de caminos de hormigón el acceso al estadio para evitar las dificultades que tienen los aficionados cordobesistas cuando vienen al fútbol en días de lluvia. Según Torrico, las lluvias de las últimas semanas han confirmado la funcionalidad de estos caminos "que han superado con creces cualquier prueba sobre la cantidad de agua que pueden soportar de forma eficiente".

Como ya se informó en su día, esta segunda fase consistirá en "la plantación de 158 árboles que reforzarán la zona de arbolado y sombra del recinto ferial, fundamentalmente en la calle Guadalquivir y la calle de Enmedio". La idea es que el recinto sea un "lugar más amable, más cómodo, más confortable y fresco y más adaptado a las temperaturas que se soportan en Córdoba durante el mes de mayo".

Distribución de la arboleda en el recinto

El paisajista de la Gerencia de Urbanismo, Ignacio Montero, ha detallado que en la calle Guadalquivir, la principal del recinto, se completarán las alineaciones de árboles que ya existían: la platanera de sombra en el lado hacia el río mientras que en el otro lado, se alternarán distintas especies como jacaranda y almezos. También se dotará de nuevo arbolado a la calle del Potro, con una alineación completa de jacarandas. Según Montero, la elección de los árboles se ha hecho intentando dar un poco más de colorido al recinto, ya que "algunas de las especies elegidas tienen floración en el mes de mayo, lo que aportará alegría a la feria". Todas las especies son de carácter mediterráneo, aunque no necesariamente autóctonas. Urbanismo ha enfatizado en "la importancia de la diversidad, que es lo que marca el Plan Director del Árbol: más diversidad en lugar de alineaciones de una sola especie, lo que favorece la biodiversidad".

Por otro lado, en la zona de juegos se ha buscado que haya más sobra todo el año, "aunque aquí no podíamos plantar demasiados árboles porque es la zona donde se ubican los camiones de los feriantes y las grandes atracciones", ha destacado, "todos contarán con un sistema de riego automatizado que esperemos que les ayude a crecer".

Según Torrico, la plantación de árboles se suma al proyecto de alquiler de toldos que se implantará esta esta misma Feria de Mayo y que, según Torrico, "mejorará el confort del entorno de la calle Guadalquivir y la calle de Enmedio". Se trata de una solución temporal que unida a la plantación de árboles "irá incrementando el espacio de sombra y adaptando el recinto a los nuevos rigores climáticos". Esta solución ya se propuso hace años y se descartó. Torrico ha indicado que "se ha trabajado para buscar una solución segura y adaptada al recinto". En este sentido, ha destacado que las técnicas en materia de toldos han avanzado mucho en los últimos años y ahora se puede contar con toldos más ligeros. "Además, se trata de una instalación temporal que no requiere una estructura fija permanente". La idea es que, "tras este año, si la experiencia resulta positiva —como esperamos—, se vaya ampliando el entoldado a otras calles", ha apostillado.

100 metros cuadrados por árbol

El Ayuntamiento confía en que los árboles crezcan y alcancen cuanto antes su madurez. En ese momento, según Ignacio Montero, "cada árbol aportará alrededor de 100 metros cuadrados de sombra", es decir, en total se espera que la arboleda, a largo plazo, dote al recinto de más de 15.000 metros cuadrados de sombra

El principal reto para hacer crecer los árboles en esta zona es "la compactación del terreno", ha indicado el paisajista, "porque aunque parezca un suelo blando, aquí pasan miles de camiones para la feria, las construcciones y durante todo el año circulan vehículos y eso compacta el terreno constantemente". A eso se une que la tierra de El Arenal "fue un relleno de mala calidad en origen". Por eso, se está ampliando el hoyo de plantación, incorporando un sistema de drenaje y de riego que favorecerá el desarrollo radicular en profundidad". También se emplearán técnicas como el terracotem y productos que favorecen el ahorro del agua.

Cerramiento del Arcángel

En relación con el cerramiento del estadio del Arcángel, el presidente de la Gerencia ha indicado que este miércoles habrá mesa de contratación en la que se aprobará su adjudicación. "Una vez se formalice la adjudicación, habrá un plazo aproximado de un mes para el acta de replanteo y el inicio de la obra". De esta forma, de aquí a un mes y medio o dos meses podrían comenzar los trabajos. El plazo de ejecución de la obra es de ocho meses por lo que se espera que la obra esté acabada en septiembre o en última instancia, "antes de que acabe el año".