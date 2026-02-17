La Agrupación de Cofradías abre el plazo para solicitar sillas de inclusión en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba 2026

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha abierto el plazo para la solicitud de sillas de inclusión gratuitas destinadas a facilitar el acceso a la Carrera Oficial de la Semana Santa de 2026 a personas con necesidades específicas.

La institución, que mantiene una línea de trabajo social activa durante todo el año, refuerza así su compromiso con la accesibilidad y la integración, permitiendo que quienes requieran medidas de apoyo puedan disfrutar plenamente del paso de las hermandades por la Carrera Oficial. "Con esta iniciativa, la Agrupación apuesta por una Semana Santa más cercana, participativa y abierta a todos", asegura esta entidad en una nota de prensa.

Plazo y procedimiento

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 9 de marzo. Las personas interesadas, tanto a título individual como en representación de entidades o instituciones, deberán cumplimentar el formulario habilitado a través del siguiente enlace web. Asimismo, desde los slides web oficiales de la Agrupación se puede acceder directamente al formulario de solicitud.

Palco de autoridades en la carrera oficial del Magno Vía Crucis. / CÓRDOBA

Las sillas serán adjudicadas por orden de llegada, siempre que se cumplan los requisitos de inclusión establecidos. Una vez revisada y aceptada la petición, los pases correspondientes serán remitidos por correo electrónico unos días antes del inicio de la Semana Santa.

Desde la Agrupación se anima a los colectivos y particulares que puedan beneficiarse de esta medida a formalizar su solicitud dentro del plazo establecido. Para cualquier duda o información adicional, la institución permanece a disposición de los interesados a través de su correo electrónico oficial.