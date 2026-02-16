Más visitas y más protección: la Mezquita-Catedral de Córdoba inaugura centro de visitantes y refuerza su seguridad

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha inaugurado oficialmente el Centro de Información y Recepción de Visitantes, un espacio concebido para ordenar el acceso al monumento y mejorar la experiencia cultural antes de iniciar el recorrido.

El acto ha estado encabezado por el deán del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva García, y el obispo de la diócesis, Jesús Fernández González. También han intervenido la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo Fernández, el alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, el ministro de Agricultura, Luis Planas Puchades y Juan Pablo Rodríguez Frade, arquitecto.

Un centro pendiente desde 2013

La apertura del nuevo espacio desbloquea un proyecto pendiente desde 2013. La consejera Patricia del Pozo ha subrayado la "eficaz colaboración" entre la Junta y el Cabildo para sacar adelante la iniciativa y ha destcado el trabajo técnico realizado para evaluar el proyecto y hacer seguimiento de los elementos arqueológicos conservados in situ del antiguo palacio califal.

El centro permitirá contextualizar la visita y canalizar la entrada de visitantes con mayores recursos informativos.

Refuerzo contra incendios con agua nebulizada

Durante el acto, la consejera ha anunciado además que la Comisión Provincial de Patrimonio ha autorizado la instalación de un nuevo sistema automático de detección y extinción de incendios mediante agua nebulizada.

Se trata de una tecnología que pulveriza agua en microgotas para sofocar el fuego minimizando los daños por acumulación de agua. En su primera fase cubrirá las cubiertas del crucero -coro, presbiterio, brazos norte y sur y cimborrio- e incorporará un doble sistema de detección mediante cámaras termográficas y fibra láser.

Además, Patrimonio ha informado favorablemente del proyecto de monitorización y videovigilancia de las cubiertas, que incluirá siete cámaras ancladas a la cornisa bajo el principio de reversibilidad.

Avances en la restauración tras el incendio

El alcalde, José María Bellido, se también se ha referido expresamente al incendio registrado el pasado mes de agosto y ha detacado la rápida reacción institucional para afrontar las consecuencias del siniestro en uno de los principales símbolos patrimoniales de la ciudad. Ha subrayado la importancia de reforzar la protección del monumento y de garantizar que episodios como el ocurrido no vuelvan a poner en riesgo este enclave histórico.

Por su parte, la Consejera de Cultura y Deportes ha destacado también que la Comisión Provincial de Patrimonio ha aprobado la reposición de la bóveda encamonada de la Capilla de la Anunciación, que se desplomó por la acumulación de agua utilizada en la extinción del fuego, así como el refuerzo de uno de sus tabiques laterales. La intervención contempla la reinstalación de los elementos decorativos originales recuperados y el uso de materiales acordes con la tradición constructiva del monumento.

Asimismo, el Cabildo ha presentado ya el proyecto de restauración del Retablo de la Anunciación, actualmente en estudio por la Comisión de Patrimonio.

Con estas actuaciones, la Mezquita-Catedral avanza en la recuperación de los espacios dañados mientras refuerza su sistema de protección, combinando restauración y prevención en uno de los principales referentes patrimoniales del país.

Con la apertura del nuevo centro de la Mezquita-Catedral de Córdoba, esta no solo gana un espacio funcional, sino una antesala que ordena, contextualiza y dignifica la visita a uno de los grandes referentes patrimoniales del mundo. Su inauguración simboliza así una doble apuesta: mejorar la experiencia de quienes la recorren y reforzar el compromiso institucional con la conservación y protección de un monumento que es historia viva de Córdoba.