La Universidad Loyola incorpora el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría a su oferta en Córdoba.

La Universidad Loyola ampliará su oferta académica en el campus de Córdoba el próximo curso 2026/2027 con la incorporación del Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría, dos nuevas titulaciones oficiales -actualmente en proceso de verificación- que refuerzan su apuesta estratégica por la provincia.

La universidad jesuita consolida así el "papel clave de Córdoba dentro de su plan de desarrollo institucional, incorporando por primera vez en la provincia el Grado en Podología, lo que permitirá a los estudiantes cordobeses cursar estos estudios sanitarios sin necesidad de desplazarse a otras ciudades", explica el centro universitario privado en una nota de prensa.

Podología: formación sanitaria con enfoque práctico

La Facultad de Ciencias de la Salud, que inició su andadura en 2023 con el Grado en Enfermería, sumará ahora Podología como disciplina clave en la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías del pie.

El grado, de cuatro años de duración, se caracterizará por un enfoque práctico y clínico desde los primeros cursos, combinado con una sólida formación científica y humanista. Según el decano, Antonio Núñez, la propuesta responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en el ámbito sanitario y está alineada con las necesidades reales del mercado laboral.

Máster en Auditoría con acreditación internacional

En el ámbito de posgrado, la universidad ofertará el Máster Universitario en Auditoría, un programa que integrará auditoría financiera, verificación de informes de sostenibilidad y el uso de tecnología y análisis de datos aplicados al sector.

La institución cuenta con una amplia experiencia en la formación de auditores, habiendo impartido entre 2009 y 2018 un máster propio para más de 300 profesionales de una de las Big 4, así como el Máster Universitario en Auditoría y Finanzas. La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pilar Castro, ha destacado que esta trayectoria avala la capacidad de Loyola para ofrecer una formación de calidad y adaptada a las demandas del sector.

Este máster se impartirá en una facultad que cuenta con la acreditación internacional AACSB, reconocimiento que poseen menos del 6 % de las escuelas de negocio a nivel mundial y únicamente ocho universidades en España.

Excelencia y empleabilidad

Con una tasa de empleabilidad líder en Andalucía y una firme vocación internacional, la Universidad Loyola se ha consolidado como una institución privada de referencia en España. Actualmente, cuenta con más de 6.000 estudiantes en sus campus de Sevilla, Córdoba y Granada.

El proceso de admisión para grados y másteres ya está abierto, y la universidad celebrará una Jornada de Puertas Abiertas el próximo 21 de marzo en el Campus de Córdoba.