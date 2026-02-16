Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La intervención el ministro Planas en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA, la fecha de apertura de la alta velocidad entre Córdoba y Madrid y el entoldado de la Feria centran la crónica vespertina

La conferencia de Luis Planas en los Desayunos de Diario CÓRDOBA

La conferencia de Luis Planas en los Desayunos de Diario CÓRDOBA / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha informado este lunes en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA sobre las ayudas del Gobierno para responder a los daños provocados por las últimas lluvias en el campo, con el foco puesto en recuperar la capacidad productiva y de reparar caminos rurales e infraestructuras de riego. Por otra parte, entre mañana y el miércoles volverá a abrir la línea de la alta velocidad entre Córdoba y Madrid, una vez reparado el tramo afectado por la tragedia de Adamuz. Por último, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al contrato para instalar toldos en el recinto ferial de El Arenal para refrescar el entorno de la Feria de Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

