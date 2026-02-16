La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La intervención el ministro Planas en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA, la fecha de apertura de la alta velocidad entre Córdoba y Madrid y el entoldado de la Feria centran la crónica vespertina
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha informado este lunes en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA sobre las ayudas del Gobierno para responder a los daños provocados por las últimas lluvias en el campo, con el foco puesto en recuperar la capacidad productiva y de reparar caminos rurales e infraestructuras de riego. Por otra parte, entre mañana y el miércoles volverá a abrir la línea de la alta velocidad entre Córdoba y Madrid, una vez reparado el tramo afectado por la tragedia de Adamuz. Por último, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al contrato para instalar toldos en el recinto ferial de El Arenal para refrescar el entorno de la Feria de Córdoba.
- Luis Planas afirma que "hay que buscar alguna compensación" ante las pérdidas en el campo por las lluvias
- La línea de alta velocidad entre Córdoba y Madrid reabre el martes o el miércoles tras la reconstrucción del tramo de Adamuz
- El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba que estará listo en un año
- La huelga de médicos arranca con un seguimiento desigual y guerra de cifras entre Junta y sindicatos
- Más visitas y más protección: la Mezquita-Catedral inaugura centro de visitantes y refuerza su seguridad
- Obama aviva el debate extraterrestre: el singular historial de supuestos avistamientos de ovnis en Córdoba
- El Ayuntamiento encara la recta final de la limpieza tras las inundaciones y prevé una segunda intervención
- Adiós borrascas, hola anticiclón: la Aemet marca los días con tiempo primaveral en Córdoba esta semana
Provincia
- La Diputación aprueba un plan urgente dotado con 1,1 millones para reparar los daños del temporal
- La Junta pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
Economía
- Los clientes de Cajasur en Córdoba ya operan en Kutxabank: cómo acceder a la nueva 'app' y otras dudas
Deportes
Campo
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
Cultura
Andalucía
España
- Encuesta CIS: El PSOE aumenta su ventaja a casi 10 puntos sobre el PP, a pesar de la debacle en Aragón y la crisis ferroviaria
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento