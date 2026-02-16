Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El empleo, la producción de caracoles y el refuerzo de seguridad ante posibles riadas en Córdoba capital centran la actualidad para empezar este lunes 16 de febrero

Comercio de cercanía en La Viñuela, en una imagen de los últimos días.

Comercio de cercanía en La Viñuela, en una imagen de los últimos días. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Comenzamos una nueva semana centrando nuestra mirada informativa en el empleo, la gestión ante futuras riadas en la capital y la situación de los puestos de caracoles que abrirán el viernes. La ciudad lidera la negociación colectiva en Andalucía durante 2025, consolidando su peso en el ámbito laboral regional. Por otro lado, la tradicional producción y consumo de caracoles enfrenta desafíos que obligan a repensar esta costumbre local. Además, analizamos cómo se busca reforzar la gestión de las crecidas del Guadalquivir con mapas predictivos y cámaras en tiempo real, fortaleciendo la prevención ante posibles riesgos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Campo

Noticias relacionadas

Cultura

  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  4. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  5. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  6. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  7. Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
  8. El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura

Qué hacer hoy lunes, 16 de febrero de 2026

Córdoba, a la cabeza de la negociación colectiva en Andalucía en el año 2025

