Boletín informativo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El empleo, la producción de caracoles y el refuerzo de seguridad ante posibles riadas en Córdoba capital centran la actualidad para empezar este lunes 16 de febrero
Comenzamos una nueva semana centrando nuestra mirada informativa en el empleo, la gestión ante futuras riadas en la capital y la situación de los puestos de caracoles que abrirán el viernes. La ciudad lidera la negociación colectiva en Andalucía durante 2025, consolidando su peso en el ámbito laboral regional. Por otro lado, la tradicional producción y consumo de caracoles enfrenta desafíos que obligan a repensar esta costumbre local. Además, analizamos cómo se busca reforzar la gestión de las crecidas del Guadalquivir con mapas predictivos y cámaras en tiempo real, fortaleciendo la prevención ante posibles riesgos.
- Córdoba, a la cabeza de la negociación colectiva en Andalucía en el año 2025
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Córdoba fortalece su sistema ante las crecidas del Guadalquivir: de los mapas predictivos a las cámaras en tiempo real
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Claudia Medina, secretaria de la Federación Andaluza de Diabetes: «El objetivo es incluir el cribado de diabetes tipo 1 en Andalucía»
- Córdoba celebra el Año Nuevo Lunar en comunidad
- Vecinos de las parcelaciones de Córdoba exigen soluciones urgentes tras las recientes inundaciones
- Las agrupaciones de carnavaleras toman el puente para lanzar dardos y piropos a la ciudad
Provincia
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
- El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba aplaza la reforma prevista del Paseo de Andalucía
- 'David Camorrano' y 'Lala Chupachups': Palma del Río inaugura el carnaval con una parodia de 'La Revuelta'
- Muere un hombre de 92 años al caerle encima un pino en Palenciana
Deportes
- El Córdoba CF espera a Fomeyem: el central se probará esta semana sobre el césped
- El Rally Sierra Morena ya tiene recorrido: más de 200 kilómetros serán cronometrados
Campo
Cultura
- «La cárcel me ha hecho mejor persona»: Marcos Santiago presenta su último libro en la prisión de Alcolea
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura