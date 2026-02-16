Comenzamos una nueva semana centrando nuestra mirada informativa en el empleo, la gestión ante futuras riadas en la capital y la situación de los puestos de caracoles que abrirán el viernes. La ciudad lidera la negociación colectiva en Andalucía durante 2025, consolidando su peso en el ámbito laboral regional. Por otro lado, la tradicional producción y consumo de caracoles enfrenta desafíos que obligan a repensar esta costumbre local. Además, analizamos cómo se busca reforzar la gestión de las crecidas del Guadalquivir con mapas predictivos y cámaras en tiempo real, fortaleciendo la prevención ante posibles riesgos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Campo

Noticias relacionadas

Cultura