¿Tienes o piensas tener una mascota en Córdoba? Así puedes aprovechar la deducción fiscal de hasta 100 euros en 2026

Si eres de Córdoba y compartes tu vida con un perro, un gato o cualquier otra mascota, 2026 trae una buena noticia para tu bolsillo. La Junta de Andalucía, dentro de su Ley de Presupuestos autonómicos para 2026 (Ley 8/2025), ha introducido una deducción fiscal que permitirá desgravar hasta 100 euros al año en gastos veterinarios.

Cada año, el registro de mascotas aumenta en Córdoba, que superó las más de 260.000 en 2025. En Andalucía, el censo total de animales superaba los 2,4 millones en 2024. Las mascotas cada vez forman una parte más importante en la vida de las personas y, ahora, la Junta de Andalucía incentivará su cuidado, brindando la oportunidad de cubrir un 30% de los gastos del veterinario durante el primer año por contribuyente. Aunque, en algunos casos, el plazo se podrá ampliar a tres años o, incluso, a toda la vida del animal.

Una veterinaria corta el pelo a un perro en una imagen de archivo. / EFE

Tres años o de por vida

Para los animales procedentes de centros de acogida, la deducción puede aplicarse durante tres años, mientras que para los perros de asistencia, como los perros guía para personas ciegas, animales que acompañan a diabéticos o víctimas de violencia de género, los beneficios son aún mayores: la deducción puede aplicarse durante toda la vida del animal, sin importar cuándo se adquirió. Esto convierte la medida en un incentivo para fomentar la adopción responsable y garantizar el acceso a animales de asistencia en toda Andalucía, incluida Córdoba.

Perros guía en Córdoba. / Córdoba

El impacto económico de las nuevas medidas fiscales de la Junta de Andalucía también es significativo: se estima que beneficiará a 182.000 personas y alcanzará los 12 millones de euros. En un contexto en el que el censo de mascotas sigue creciendo, la deducción llega como una ayuda tangible para quienes cada día invierten en el bienestar de sus compañeros de vida.

Conservar las facturas

Para aplicar la deducción, es imprescindible guardar las facturas veterinarias de todos los gastos realizados. Estas facturas deben provenir de profesionales autorizados. De este modo, los contribuyentes cordobeses podrán justificar ante la Agencia Tributaria su derecho a aplicar la deducción en la declaración de la renta.

Noticias relacionadas

Con esta medida, la Junta de Andalucía no solo fomenta la salud y el cuidado de las mascotas, sino que también reconoce la importancia social de los animales en las vidas de las personas. Si eres residente en Córdoba, 2026 es el momento perfecto para planificar los cuidados de tu mascota, asegurarte de conservar tus facturas veterinarias y aprovechar hasta 100 euros en beneficios fiscales.