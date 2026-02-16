El sector logístico crece más de un 5% cada año y refuerza el tejido empresarial de Córdoba

Córdoba cuenta con un tejido empresarial que está ganando dimensión y empleo y que, además, es rentable y financieramente sólido, aunque su crecimiento futuro dependerá de la capacidad para atraer talento, modernizar infraestructuras y mantener un entorno administrativo ágil y competitivo. Así lo confirma un estudio sobre la situación y los retos de las empresas de la ciudad, elaborado por la Universidad Loyola Andalucía, coordinado por el profesor Horacio Molina y presentado este lunes por el Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec). El informe analiza encuestas a 110 compañías realizadas en verano del año pasado.

Según el informe, el sector logístico en Córdoba crece un 5,1% anual, consolidando a la ciudad como un nodo estratégico del sector. Este impulso se ha visto reforzado por el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra. Para la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, esto demuestra que Córdoba “no solo es una promesa, sino que ya es una realidad” en materia logística.

Córdoba cuenta con 22.792 empresas, un 7,4% más que en 2009. Se observa un crecimiento de microempresas con asalariados, especialmente en unidades de 1-2 empleados (+18%) y de 6-9 empleados (+31%), lo que refleja que los autónomos están dando el salto hacia modelos más consolidados y generadores de empleo, según ha destacado

Asimismo, el 56% de las empresas tienen más de 10 años de antigüedad, y el 41% supera los 25 años, mostrando un tejido empresarial "maduro que sabe aguantar los ciclos económicos". Transporte, construcción, logística y comercio son los sectores que más empleos generan.

Empresas más rentables

Según Horacio Molina, la rentabilidad media de las empresas cordobesas alcanza el 13,3%, y la mitad de sus recursos son propios, lo que las hace menos vulnerables a subidas de tipos de interés o a depender de financiamiento externo. De ese 13,3 %, la mitad proviene directamente de la actividad del negocio, mientras que la otra mitad se logra gracias a políticas financieras eficientes.

Por sectores, el transporte, las manufacturas y las actividades profesionales lideran en rentabilidad. Asimismo, el comercio muestra alta seguridad financiera gracias a su modelo de financiación con proveedores y la joyería mantiene su peso específico con 47 sociedades que facturan conjuntamente más de 118 millones de euros.

La digitalización y mejora de procesos internos es considerada clave para mantener la competitividad en 2025. El 84% de las empresas integra la inteligencia artificial en su hoja de ruta, mostrando la apuesta por la digitalización y la innovación.

La falta de personal cualificado es el principal reto

La falta de personal cualificado es el principal reto del tejido económico en Córdoba, sobre todo para logística, finanzas y funciones técnicas. Más de la mitad alerta de dificultades para encontrar personal cualificado y se demandan perfiles universitarios para áreas financieras y FP superior para logística y compras, por ejemplo. La actitud y la capacitación práctica son claves, según ha señalado Torrent.

Con todo ello, el Ayuntamiento ha anunciado que trabajará en medidas para promover la formación profesional de grado superior y atracción de talento, aunque Torrent también ha mencionado la agilidad administrativa y la mejora de infraestructuras en polígonos industriales, así como la cooperación empresarial y clústeres para compartir buenas prácticas y recursos.

Como dato, frente a los retos de la infraestructura, los empresarios señalan la calidad de vida en Córdoba como uno de los mayores atractivos para la retención del talento y la atracción de inversión.