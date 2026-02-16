Una riqueza universal para compartir con visitantes y cordobeses: el Cabildo inaugura el nuevo espacio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Cabildo Catedral ha inaugurado de manera oficial el Centro de Información y Recepción de la Mezquita-Catedral de Córdoba, un espacio diseñado para acercar a visitantes y cordobeses al corazón histórico de la ciudad y preparar la visita al monumento permitiendo comprender mejor su historia, arquitectura y riqueza artística. Durante el acto, no ha faltado una sentida y especial mención al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz hace casi un mes, motivo por el que esta inauguración se pospuso.

Un proyecto que nació en 2013

El deán, Joaquín Alberto Nieva García, ha recordado que el proyecto nació en 2013, cuando el entonces obispo Demetrio Fernández cedió parte del Palacio Episcopal. Durante siglos, ha afirmado, la institución ha sido guardiana de la historia, pero con este centro da "un paso más para convertirse en la mejor anfitriona de quienes llegan a la ciudad". Este nuevo espacio ofrece una primera experiencia que combina la curiosidad, el conocimiento y la emoción, preparando al visitante antes de adentrarse en el monumento.

El arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, al frente del proyecto, ha contado cómo ha sido la rehabilitación de uno de los espacios más antiguos de Córdoba para transformarlo en un centro moderno que integre tecnología de última generación, recursos museográficos y elementos históricos de gran valor. La combinación del patrimonio con la innovación busca ofrecer una experiencia "completa y enriquecedora, donde la historia se explica con rigor científico y sencillez, pero también con la emoción que produce contemplar piezas originales y documentos históricos digitalizados".

Inauguración oficial del centro de visitantes de la Mezquita / Manuel Murillo

Patrimonio cordobés

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes, ha destacado la importancia de conocer el patrimonio para amarlo y protegerlo, subrayando la colaboración entre todas las administraciones que ha permitido sacar adelante un proyecto de enorme relevancia para Córdoba. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo Fernández, ha querido elogiar también la gestión y restauración del monumento, recordando la rapidez y eficacia de los trabajos y la capacidad de conservación frente a situaciones de emergencia.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha querido recordar que el monumento es "el alma de la ciudad y un símbolo de identidad tanto local como universal". Así, este nuevo centro, ha señalado, "permitirá que los visitantes comprendan mejor la historia del monumento", además de disfrutar de una experiencia más completa, consciente y enriquecedora. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, ha resaltado que el espacio servirá para "sembrar conocimiento, respeto y tolerancia, valores esenciales que la historia de la Mezquita-Catedral evoca y que deben transmitirse a las futuras generaciones".

Finalmente, el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández González, que ha bencedido el centro, ha recordado que la Mezquita-Catedral es "un templo vivo donde la fe se hace arte y la historia se puede experimentar en primera persona". Con la apertura de este nuevo espacio, Córdoba cuenta ahora con un nuevo lugar que actúa como puerta de entrada a la Mezquita-Catedral, integrando historia, arte y tecnología, y ofreciendo a todos los visitantes una experiencia única en un patrimonio mundial de valor excepcional.