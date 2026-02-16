La red de acceso al 5G Advanced llega a Córdoba y otras 19 ciudades "clave" con MasOrange y Ericsson

MasOrange y Ericsson han impulsado una importante mejora a nivel nacional con el despliegue de la red de acceso radioeléctrico (RAN) 5G Advanced en 20 ciudades de España, entre otras Córdoba, según ha informado este lunes Ericsson en un comunicado.

En concreto, Ericsson ha respaldado el despliegue de la tecnología 5G Advanced de MasOrange, fruto de una larga colaboración entre ambas compañías. En este contexto, MasOrange ha destacado en un comunicado que ha impulsado la innovación y la conectividad móvil más avanzada al extender esta red a 40 ciudades españolas.

Según MasOrange, entre las localidades que ya disfrutan de 5G Advanced se encuentran capitales de provincia como Madrid, Barcelona, Córdoba y las otras siete capitales andaluzas, así como las tres valencianas, Palma de Mallorca, Santander, Vigo, Gijón, León, Salamanca, y otras grandes urbes de hasta diez comunidades españolas.

¿Qué es el 5G Advanced?

Según destaca la compañía, la tecnología 5G Advanced de MasOrange "supone toda una revolución en la experiencia digital, al ofrecer velocidades de transmisión superiores a 5 gigabits por segundo (Gbps), latencias inferiores a 1 milisegundo y capacidad para conectar un número mucho mayor de dispositivos, incluso en entornos urbanos densos". Por otra parte, el despliegue de 5G Advanced abre la puerta a la puesta en marcha de casos de uso innovadores en múltiples sectores económicos.

En definitiva, el 5G Advanced es una versión mejorada del 5G que ya conocemos. No es una tecnología nueva ni el 6G, sino una actualización que hace que la red funcione mejor: más rápida cuando hay mucha gente conectada, más estable, con menos cortes y más eficiente en consumo de energía. Para el usuario medio el cambio no será radical de un día para otro, pero sí notará que todo va más fluido, sobre todo en zonas muy concurridas.

Donde realmente es importante es para la ciudad en su conjunto. Esta mejora permite que funcionen mejor servicios como ambulancias conectadas, semáforos inteligentes, fábricas automatizadas o sistemas avanzados de gestión del tráfico. Es decir, no solo sirve para descargar más rápido, sino para que las infraestructuras y los servicios públicos sean más modernos y eficientes.