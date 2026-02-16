La Primitiva deja un premio de segunda categoría en la avenida Medina Azahara de Córdoba

El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 16 de febrero ha dejado un premio de segunda categoría en el barrio de Ciudad Jardín de Córdoba. En concreto, se ha validado un boleto con cinco aciertos más el complementario en el despacho receptor número 28.165 de la capital cordobesa, situado en la avenida Medina Azahara, 21.

En total, han sido seis los acertantes de segunda categoría, que recibirán un premio de 42.524 euros. Los otros dos boletos premiados se han vendido en Barcelona y en Coria del Río (Sevilla).

La combinación ganadora estuvo formada por los números 03, 24, 25, 28, 44 y 47, con el 32 como complementario y el 9 como reintegro. En esta categoría (5 aciertos más complementario) se registraron cuatro acertantes en toda España, que percibirán la misma cuantía. Los otros tres boletos premiados se han vendido en Arévadlo (Ávila), Bilbao (Vizcaya) y Málaga capital.

Además del premio consignado en Córdoba, en la tercera categoría (cinco aciertos) se contabilizaron 134 boletos premiados con 2.327,23 euros cada uno. En la cuarta categoría (cuatro aciertos) hubo 9.042 acertantes, que recibirán 50,17 euros, mientras que 167.854 jugadores obtuvieron 8 euros por tres aciertos. El reintegro correspondió a 904.690 boletos, premiados con un euro.

Sin premios de categoría especial ni de primera categoría

En el sorteo de La Primitiva de hoy no ha habido boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos más el reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo.