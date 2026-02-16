La plataforma Aeropuerto de Viajeros YA! denuncia la “incomunicación” de Córdoba y exige mejoras urgentes en el aeródromo

La Plataforma Ciudadana Aeropuerto de Viajeros YA! ha alertado de la situación de “incomunicación” que, a su juicio, sufre la ciudad y la provincia de Córdoba tras los últimos episodios registrados en las infraestructuras de transporte, y ha exigido medidas urgentes para reforzar la operatividad del aeropuerto.

En la nota remitida este lunes, el colectivo enumera una serie de incidencias recientes: ausencia de conexión ferroviaria con Madrid, enlaces intermitentes con Sevilla y Málaga, cancelaciones de cercanías por caída de muros sobre las vías, cierre del aeropuerto por inundación de una zona de la pista y el “estado lamentable” de la autovía hacia la capital.

Para la plataforma, estos hechos evidencian la excesiva dependencia de Córdoba del ferrocarril como principal vía de comunicación. En este sentido, consideran que tanto el accidente de Adamuz como las lluvias de la pasada semana han puesto de manifiesto “las carencias del aeropuerto”, que —según indican— acumula ya una semana de cierre en un momento de alta dependencia del vuelo con Barcelona.

Mejoras técnicas y adaptación ante inundaciones

La asociación propone que Aena adapte los sistemas de iluminación y aproximación de la pista para minimizar el impacto de posibles inundaciones y, cuando sea viable, se estudie el recrecimiento de la pista para reducir la probabilidad de verse afectada por la crecida del río.

Aunque reconocen que una inundación con esa periodicidad es un fenómeno remoto, sostienen que si se quiere que el aeropuerto sea tomado en serio por las aerolíneas debe estar preparado ante lluvias, niebla o crecidas.

Llamamiento a empresarios y partidos

La plataforma critica además la falta de reacción de los partidos políticos y del empresariado turístico, y recuerda que Córdoba cuenta con una única doble vía ferroviaria con la Meseta, lo que incrementa su vulnerabilidad ante cualquier incidencia.

Por ello, piden a las formaciones políticas que “hagan su trabajo” y busquen fórmulas legales para minimizar el impacto del actual “estrangulamiento del transporte”, así como a la ciudadanía que reclame mejoras ante sus representantes institucionales.

La nota concluye advirtiendo de que Córdoba no puede permitirse “retroceder 35 años atrás”, sin tren, sin autovía y sin vuelos.