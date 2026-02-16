Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha colocado la primera piedra del nuevo centro cívico Noroeste, que se ubicará en la calle Historiador Dozy con Fernando Amor y Mayor. Este centro, con una inversión superior a los 4 millones de euros, busca ofrecer un espacio de convivencia, participación y servicios públicos a más de 40.000 habitantes de la zona, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. El proyecto destaca por su diseño funcional, estético y sostenible, incorporando materiales de calidad y tecnología moderna para garantizar su durabilidad y eficiencia energética. La obra tiene un plazo de ejecución de un año, por lo que se espera que el centro esté en funcionamiento para el año 2027.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado de Participación Ciudadana, Miguel Ruiz Madruga; y representantes y concejales del gobierno local, así como del PSOE y Hacemos, el Consejo del Movimiento Ciudadano y vecinos han estado presentes este lunes, pues se trata de una infraestructura largamente demandada por los ciudadanos en una zona de la ciudad en crecimiento desde hace unos años y que carece de un espacio como este. Así, el centro cívico es una respuesta a la necesidad de una población que busca fomentar la participación activa, el ocio y la convivencia, defendiendo el modelo de participación de Córdoba.

El arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) Rafael García explicó que el diseño se basó en los principios de "Vitruvio: belleza, utilidad y solidez". Para su construcción, se utilizarán materiales de alta calidad como piedra natural (mármol travertino y Sierra Elvira) y madera en interiores. Se trata de un diseño con movimiento de volúmenes para hacerlo más atractivo y menos encorsetado, según el arquitecto.

El edificio se divide en dos módulos: el módulo A (planta baja + 2), para actividades administrativas y el módulo B (planta baja + 1), para uso público. El módulo A incluye atención ciudadana, despachos, ludoteca, sala de lactancia y puntos de acceso informático. El módulo B alberga un salón de actos de 158 plazas, con escenario y cabinas de traducción simultánea. La primera planta del módulo A y B cuenta con salas polivalentes para talleres y formación. La segunda planta del módulo A integra una mediateca con salas de lectura, estudio y una sala infantil. Se incluye una cubierta transitable en el módulo B, adaptable para eventos al aire libre y ejercicios.

El Consistorio busca la sostenibilidad y la eficiencia

El edificio contará con instalaciones "modernas e inteligentes" para ser sostenible y eficiente, según lo destacado durante el acto de colocación de primera piedra. Se prevé un sistema de captación de energía solar de 200 metros cuadrados de placas solares. Este sistema cubrirá aproximadamente el 30% de la demanda energética del edificio, unos 25 kW de los 75 kW previstos.

Tanto Bellido como Madruga han agradecido la constante reivindicación de los representantes del distrito y la colaboración de todos los delegados municipales implicados para hacer realidad este proyecto y han recordado que la ciudad cuenta con 18 equipamientos, y este mandato se están invirtiendo más de 7 millones de euros en ellos. Este nuevo equipamiento se suma a otras actuaciones municipales como la recuperación del mercado de El Alcázar y el futuro centro cívico de Levante Norte, a punto de salir a licitación.