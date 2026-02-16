Metal, aceite, pan y clínicas, entre los convenios colectivos de Córdoba que se renovarán en 2026

CCOO y UGT prevén un año 2026 intenso para la negociación colectiva en Córdoba, porque afrontan el reto de negociar con las patronales empresariales convenios de sectores muy relevantes en la economía provincial. Ambos sindicatos destacan que el ejercicio comienza con el resultado positivo obtenido en el convenio del transporte de mercancías por carretera, cerrado ya el pasado enero. Estará vigente en 2026 y 2027, y contempla una subida salarial anual del 3,5%. Este acuerdo ampara a 1.200 empresas y a 5.000 trabajadores.

Las renovaciones de los convenios del metal (casi 2.200 empresas y más de 16.100 trabajadores) y del aceite (4.500 trabajadores y unas 200 empresas) avanzan con el intercambio de plataformas de negociación. También continúa adelante el proceso del convenio de panaderías, que finalmente no integra a confiterías, y de distribuidoras de energía eléctrica. En cambio, están más atrasados los convenios de clínicas privadas, pendiente de constituir la comisión negociadora, y de gases licuados, denunciado en 2023. Además, se intenta activar el de oficinas, pero no hay entes reconocidos para negociar.

Un trabajador en una fábrica de Córdoba. / A. J. González

Entre las empresas, CCOO afirma que sobresalen las negociaciones del convenio de Hitachi, encallado tras casi 40 reuniones, y los de Efficold, Penibética de Cervezas (Alhambra) y Deoleo.