Luis Planas, ministro de Agricultura: «No aceptamos un recorte de la PAC»

-¿Qué plan de choque se acometerá para afrontar los daños que han generado las lluvias en la provincia?

-Si digo lo que sé, me pueden cesar mañana por violar la reserva del Consejo de ministros. Desde el miércoles hasta hoy (por ayer), hemos estado, con un breve paréntesis, viendo lo que está pasando en Andalucía. Me gustaría poder hablar con todos los agricultores y ganaderos de España. Lo he podido hacer en Moguer, en Jerez, en Sevilla, en Villaverde del Río, y en Palma del Río y en Posadas. ¿Qué he visto, básicamente? Primero, hay pérdida de renta, hay frutos destruidos o que han disminuido de valor, la naranja o la aceituna caídas en el suelo tiene un valor muy inferior desde el punto de vista del mercado. Hay que buscar algún nivel de compensación. El seguro continúa haciéndolo y, adoptemos la medida que adoptemos, y ya tenemos algún antecedente de lo que hemos hecho en Valencia, siempre será privilegiando a aquel que tiene un seguro agrario establecido. En segundo lugar, recuperar y mantener la capacidad productiva, y tercero, tanto caminos rurales como infraestructuras de riego hay que repararlos. Estoy dando algunas pistas, no son todas, en relación con las posibles decisiones de futuro. El otro día, en la reunión que mantuvimos en la delegación del Gobierno con Asaja, COAG, UPA, Cooperativas, hablábamos de este tema. Estaba presente el consejero, Ramón Fernández-Pacheco, y quedamos en que íbamos a dividir la tarea en el tema de caminos rurales y de infraestructuras de riego . Una parte la hará el Gobierno de España y otra parte, la Junta de Andalucía. Las diputaciones tienen mucho dinero y también pueden contribuir.

-¿Por qué no puede aumentar la superficie de regadío en Córdoba?

Hace tres años teníamos una sequía brutal y teníamos, hace no tanto tiempo, otra, es decir, se van acercando. El agua es oro desde el punto de vista de la producción agroalimentaria, pero hay que tener una visión pensando en el futuro. Hoy lo que estamos haciendo es mejorar el regadío. Si uno examina las medias de pluviometría en secuencias de 20 años, llueve menos, tenemos que hacer un buen uso del agua. Yo sé que esta es una expectativa que existe en todas partes. El regadío es tres veces más productivo y crea cinco veces el valor del secano, pero tenemos lo que tenemos, y tenemos que cuidarlo bien.

-¿Si es tan bueno el acuerdo de Mercosur, por qué cree que están tan enfadados los agricultores?

Sobre la primera pregunta, otro gran periódico menciona que es una batalla entre dos sectores de la derecha española, Vox y el PP. Hace tiempo que lo he percibido y me duele mucho. Mercosur ha sido un objetivo estratégico de España, cuando ingresamos en el año 86, hay una declaración aneja al acta de adhesión que habla de la vocación iberoamericana de las comunidades europeas, como se llamaban entonces, introducida a petición de España y Portugal. Tenemos acuerdos con América Central, con la comunidad andina, con Chile, con México y este es el que faltaba. Por tanto, desde un punto de vista estratégico, todos los gobiernos, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, todos han apoyado concluir el Mercosur. Si hay otro partido que es ahora, parece, antisistema, que pretende combatir de un golpe al PSOE y al PP, siempre digo lo mismo, la política que no se haga contra los interesados, en este caso, agricultores y ganaderos, que son los que hay que proteger.

«Cuando se dice que los productos cárnicos de Mercosur son hormonados, es mentira»

-¿Cómo se controlarán los productos que lleguen?

-Hablando de protección y en relación con el control, muy sencillo. Cuando exportamos a China, los chinos nos envían inspectores para ver nuestros mataderos y nuestras instalaciones. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Me decía el comisario Oliver Várhelyi que se han triplicado las misiones a países terceros porque quien quiere exportar tiene que acreditar su industria o su explotación. Segundo, cada partida que entra en la UE necesita una prenotificación y, por tanto, tenemos ahí una referencia clara. Tercero, hay controles en frontera, controles documentales, de identidad, y físicos. Nos hemos puesto, a nivel de la UE, de acuerdo para incrementar esos controles. La pregunta suplementaria puede ser: nos fiamos de España, pero no del resto de la UE. Ahí la Comisión Europea tiene que hacer una tarea muy seria y evitar que tengamos ningún agujero dentro de la UE. Pero imagínese que se importaran en la UE productos que no correspondieran a nuestras normas sanitarias. Primero, eso tendría consecuencias sobre la salud y lo sabríamos. Segundo, el otro día me reunía con una de las grandes organizaciones, Asedas, de la distribución agroalimentaria. ¿Cree que una cadena de supermercados va a colocar en el lineal algo que no responda a las condiciones de seguridad alimentaria? Lo comprendo, yo respondo a preguntas en el Congreso y en el Senado diciendo «¿cómo dejan ustedes entrar productos sin ningún control?» Existe la verdad y la mentira. Y cuando se dice que los productos cárnicos que vienen de Mercosur son hormonados, es mentira. Nosotros, lo he dicho antes sobre la sanidad animal y quiero decirlo también sobre la seguridad alimentaria, tenemos los estándares más altos y hay que mantenerlos. Controles máximos. La cláusula reforzada que se aplica a Mercosur dice que, si se detecta una variación de precios igual o superior al 5% a nivel de volúmenes o de precios, un Estado miembro puede invocar la cláusula de salvaguardia, la comisión tiene que adoptar medidas provisionales en 20 días y definitivas en dos meses.

Luis Planas se dirige a los asistentes al desayuno este lunes. / Manuel Murillo

-Afirma que trabajará activamente para conseguir reformar la propuesta de PAC 2028-2034. ¿Qué escenario consideraría suficiente para apoyar esa PAC?

-En febrero del año pasado, la Comisión Europea sacó una comunicación llamada La visión de la agricultura y de la alimentación para Europa y fue un documento realmente extraordinario, parecía que lo habíamos escrito nosotros y, por cierto, algo tenía que ver, porque de esos temas que les he hablado, por si quieren ver el documento de donde salen las ideas, se llama La estrategia nacional de alimentación, la presentó el presidente del Gobierno y la escribimos nosotros el año pasado. Están contenidos esos cuatro grandes retos a que he hecho referencia en mi intervención. Daba una visión muy coherente con las movilizaciones de los agricultores, con la reforma de la PAC que hicimos antes de las elecciones europeas. El 16 de julio nos encontramos con una propuesta de la Comisión donde parece que la PAC está aquí, ahí, allá, desmembrada, con menos fondos. Se crean lo que se llaman planes nacionales y regionales, y se viene a decir, bueno, habrá menos dinero, pero usted se hace el recorte a medida. No, yo no lo acepto. Yo no acepto un recorte de la PAC. No lo aceptamos. Primero, hay que mantener la estructura y el carácter de política europea, hay que mantener como mínimo los medios y los fondos. Esto es la fase uno. Después vendrá la fase dos, probablemente, después de las elecciones del año 2027. La fase dos es la más complicada. Yo siempre digo que repartir el dinero en Bruselas es complicado, el hacer el diseño de nuestro plan estratégico ya lo sé, porque participé como árbitro entre unas y otras comunidades autónomas. Vendrá la segunda parte, qué PAC articulamos en España.

"En Andalucía tenemos 230.000 perceptores de la PAC. Si aplicáramos un criterio estrictamente profesional, no pasarían de 50.000"

-¿Desde el Gobierno se impulsarán medidas de cumplimiento de las normas en el sector agroalimentario? ¿Las medidas ya son suficientes o han de desarrollarse más?

-Vivimos en una economía social de mercado donde todo el mundo tiene que respetar las leyes. Y aquí funciona la oferta y la demanda, y los contratos entre las partes. Tenemos una Ley de Cadena alimentaria que tiene que respetarse y, por cierto, ahora la UE está modificando la directiva y la OCM de Mercados Agrarios para adoptar, entre otras cosas, algunos puntos de la ley española. Creo que hay que llegar a la sanción como último extremo. Quien incumple tiene que cumplir y si no, pues lógicamente puede verse abocado a una sanción, pero lo mejor es que todo el mundo vea claro que hay que cumplir las cosas. Por desgracia, hay gente que no lo ve, pero son una inmensa minoría.

-¿Es necesario activar medidas para incrementar la calidad de vida en el medio rural y que esto favorezca el relevo generacional?

-Si vemos el mapa de Andalucía, son muy pocas zonas las que tienen riesgo de despoblación. Hay pérdida de población, pero esas son cosas que van y vienen. Sí tenemos un reto demográfico, pero debajo de ello, ¿qué hay? ¿cuál es la vida de nuestro medio rural? Es nuestro sector agroalimentario. Si queremos evitar que algunas zonas se empobrezcan y salga la población, es esto. No está por discutir, pero tenemos profesionales fantásticos, empresas de tamaño grande y muy grande, que exportan una barbaridad, después tenemos la inmensa clase media de nuestro mundo rural, que son agricultores y ganaderos profesionales, que unos años les va mejor, otros años les va peor, y tenemos, en muchas zonas de España y particularmente en Andalucía, pequeños agricultores que es una agricultura a tiempo parcial o de segunda actividad, o que tienen un campito o una explotación que si no tuvieran ese pequeño incentivo, que puede suponer 1.000, 2.000 o 3.000 euros al año máximo, pues probablemente estaría abandonado. Y si estuviera abandonado tendríamos el perjuicio con los incendios forestales, la despoblación, la erosión del suelo. Por tanto, tenemos que dar a cada uno lo suyo. En Andalucía, por ejemplo, tenemos 230.000 perceptores de la PAC. Si aplicáramos un criterio estrictamente profesional, no pasarían de 50.000. ¿Pero es que el resto simplemente está cobrando? No. El resto también está manteniendo la tierra y la explotación. Su aportación cuantitativa es inferior, pero también prestan servicios a la sociedad.