La huelga de médicos arranca en Córdoba con un seguimiento desigual y guerra de cifras entre Junta y sindicatos

La primera jornada de la huelga de médicos en Andalucía ha comenzado hoy con un seguimiento del 17,49% en Córdoba, según datos facilitados por la Junta, que incluyen a profesionales que no podían secundar la huelga.

La medida de presión, convocada contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, busca reclamar un estatuto profesional propio para los médicos y mejoras en las condiciones laborales recogidas en el Estatuto Marco del personal sanitario.

Espacio del hospital Reina Sofía de Córdoba. / Manuel Murillo

Datos de participación en Andalucía

Según cifras facilitadas por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la participación en Córdoba ha sido del 17,49%. En el resto de la comunidad autónoma, el seguimiento ha sido del 24,74% de media, con diferencias entre provincias:

Almería: 28,46%

Cádiz: 23,83%

Córdoba: 17,49%

Granada: 21,06%

Huelva: 31,73%

Jaén: 15,71%

Málaga: 25,57%

Sevilla: 30,43%

Huelva y Sevilla son las provincias con mayor participación, mientras que Jaén y Córdoba se sitúan en el extremo inferior.

Estimaciones del Sindicato Médico de Córdoba

Desde el sindicato médico de Córdoba destacan que el seguimiento real podría ser mucho mayor, afirman que solo en el Hospital Reina Sofía, 265 facultativos han secundado la huelga en el turno de mañana. Descontando los servicios mínimos y las guardias, el seguimiento real podría situarse entre el 50% y el 60%.

Las primeras concentraciones tendrán lugar miércoles y jueves

Los sindicatos critican que algunas gerencias tardan en facilitar los datos oficiales y que las cifras tradicionales suelen calcularse sobre el total de la plantilla, sin tener en cuenta quién realmente podía hacer huelga.

Desde el sindicato, afirman que lo más importante es que las reivindicaciones están visibles y el debate se ha trasladado a las Administraciones Públicas.

Movilizaciones previstas en Córdoba

Por el momento, no se han celebrado concentraciones en la ciudad, pero ya hay alguna convocadas:

Miércoles 18 de febrero, 12.00 h: concentración en el Monumento al Donante, seguida de una manifestación hasta la puerta principal del Hospital Provincial.

concentración en el Monumento al Donante, seguida de una manifestación hasta la puerta principal del Hospital Provincial. Jueves 19 de febrero, 12.00 h: concentración en el Puente Romano de la Calahorra, también a las 12.00 h.

Contexto de la huelga

La huelga se enmarca en una serie de paros que se extenderán durante las próximas semanas, con el objetivo de presionar al Ministerio de Sanidad para que reconozca las condiciones específicas del trabajo médico y mejore el Estatuto Marco. Desde el Sindicato Médico defienden que las condiciones actuales no reflejan la carga de trabajo ni las responsabilidades del colectivo, y consideran que estas movilizaciones son necesarias para visibilizar la situación. Defienden también que la movilización persiste porque "el reconocimiento de la especificidad médica no es un privilegio: es una necesidad para garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema sanitario público".

La protesta afecta principalmente a consultas no urgentes y atención administrativa, mientras que se mantienen los servicios mínimos en urgencias y atención esencial.