Agenda
Qué hacer hoy lunes, 16 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Fotografías
‘Una imagen en la memoria’
Una imagen en la memoria, muestra las mejores fotografías de la Semana Santa de Córdoba y provincia de 2025, junto al Magno Vía Crucis del Beato San Álvaro. Se podrá visitar hasta el próximo 26 de febrero.
CÓRDOBA. Diputación de Córdoba.
Plaza de Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Sesión informativa
‘Hablemos de violencia machista’
Punto violeta, sesión informativa sobre la violencia machista, física, sexual, económica, psicológica, digital y vicaria.
CÓRDOBA. Sede de la Federación de Peñas Cordobesas.
Corto Maltés, s/n.
18.00 horas.
Exposición
‘Retratos’, de María José Ruiz Navarro
Se trata de una colección de retratos femeninos que invita a mirar sin artificios ni estereotipos, poniendo el foco en la diversidad, la expresión y la dignidad de cada persona retratada.
CÓRDOBA. Colegio Abogacía de Córdoba.
Morería, 5.
09.00 a 14.00 y de 17.00 19.30 horas.
Literatura infantil
Sesión de lectura
Habrá sesión de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Ángela Sánchez y Pura Mayorgas, respectivamente.
CÓRDOBA. B. Arrabal del Sur y Fuensanta.
17.00 horas.
Exposición
‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’
Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Lecciones de historia
‘La expulsión de los españoles de méxico (1821-1830). del antihispanismo al abandono’
Impartida por Manuel Torres Aguilar en el ciclo Emancipación de la España colonial con Diálogos Córdoba Foro Amador Jover.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
19.30 horas.
Arqueología
Los Lunes de la Academia
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba celebrará sesión pública. Interviene Carlos Márquez Moreno, catedrático de Arqueología de la Universidad Córdoba. Entrevista: Rosa Luque Reyes, académica numeraria.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
19.30 horas.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura