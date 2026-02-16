Qué hacer hoy lunes, 16 de febrero de 2026

Fotografías

‘Una imagen en la memoria’

Una imagen en la memoria, muestra las mejores fotografías de la Semana Santa de Córdoba y provincia de 2025, junto al Magno Vía Crucis del Beato San Álvaro. Se podrá visitar hasta el próximo 26 de febrero.

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba. Plaza de Colón, 15. De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sesión informativa

‘Hablemos de violencia machista’

Punto violeta, sesión informativa sobre la violencia machista, física, sexual, económica, psicológica, digital y vicaria.

CÓRDOBA. Sede de la Federación de Peñas Cordobesas. Corto Maltés, s/n. 18.00 horas.

Exposición

‘Retratos’, de María José Ruiz Navarro

Se trata de una colección de retratos femeninos que invita a mirar sin artificios ni estereotipos, poniendo el foco en la diversidad, la expresión y la dignidad de cada persona retratada.

CÓRDOBA. Colegio Abogacía de Córdoba. Morería, 5. 09.00 a 14.00 y de 17.00 19.30 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura

Habrá sesión de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Ángela Sánchez y Pura Mayorgas, respectivamente.

CÓRDOBA. B. Arrabal del Sur y Fuensanta. 17.00 horas.

Exposición

‘Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol’

Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Lecciones de historia

‘La expulsión de los españoles de méxico (1821-1830). del antihispanismo al abandono’

Impartida por Manuel Torres Aguilar en el ciclo Emancipación de la España colonial con Diálogos Córdoba Foro Amador Jover.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. 19.30 horas.

Arqueología

Los Lunes de la Academia

La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba celebrará sesión pública. Interviene Carlos Márquez Moreno, catedrático de Arqueología de la Universidad Córdoba. Entrevista: Rosa Luque Reyes, académica numeraria.