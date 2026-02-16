El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra San Valentín con sus pacientes ingresados.

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha vuelto a sumarse a la celebración de San Valentín con sus pacientes ingresados, una iniciativa que impulsa desde su apertura en 2018 como gesto de cercanía y humanización de la asistencia sanitaria.

Con el mensaje “Amamos cuidar de tu salud” incluido en una tarjeta en cada bandeja, los pacientes disfrutaron el pasado sábado de una merienda especial con una tarta en forma de corazón. En aquellos casos en los que la dieta prescrita no permitía este tipo de postre, el hospital ofreció una alternativa adaptada compuesta por lácteos y fruta.

Un gesto de apoyo y cercanía

Con esta acción, los profesionales del centro han querido trasladar a los pacientes ingresados un mensaje de apoyo, empatía y compromiso con su bienestar, reforzando el valor de una atención personalizada y cercana incluso en fechas señaladas.

Desde el Hospital Quirónsalud Córdoba destacan que este tipo de iniciativas forman parte de su apuesta por la humanización de la atención sanitaria, incorporando pequeños gestos que contribuyen a mejorar la experiencia hospitalaria y el estado anímico de los pacientes durante su estancia.