Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis PlanasMercosurIndiaAlta velocidadAvantCentro cívico NoroesteDiputaciónCaracolesConvenios
instagramlinkedin

Día de los enamorados

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra San Valentín con sus pacientes ingresados

El centro ofreció una merienda especial con tarta en forma de corazón y, en los casos en que la dieta no lo permitía, un postre de lácteos y fruta bajo el lema “Amamos cuidar de tu salud”

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra San Valentín con sus pacientes ingresados.

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra San Valentín con sus pacientes ingresados. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha vuelto a sumarse a la celebración de San Valentín con sus pacientes ingresados, una iniciativa que impulsa desde su apertura en 2018 como gesto de cercanía y humanización de la asistencia sanitaria.

Con el mensaje “Amamos cuidar de tu salud” incluido en una tarjeta en cada bandeja, los pacientes disfrutaron el pasado sábado de una merienda especial con una tarta en forma de corazón. En aquellos casos en los que la dieta prescrita no permitía este tipo de postre, el hospital ofreció una alternativa adaptada compuesta por lácteos y fruta.

Un gesto de apoyo y cercanía

Con esta acción, los profesionales del centro han querido trasladar a los pacientes ingresados un mensaje de apoyo, empatía y compromiso con su bienestar, reforzando el valor de una atención personalizada y cercana incluso en fechas señaladas.

Noticias relacionadas

Desde el Hospital Quirónsalud Córdoba destacan que este tipo de iniciativas forman parte de su apuesta por la humanización de la atención sanitaria, incorporando pequeños gestos que contribuyen a mejorar la experiencia hospitalaria y el estado anímico de los pacientes durante su estancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  4. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  5. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  6. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  7. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  8. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento

La Universidad Loyola incorpora el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría a su oferta en Córdoba

La Universidad Loyola incorpora el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría a su oferta en Córdoba

El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026

El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026

Luis Planas afirma que "hay que buscar alguna compensación" ante las pérdidas en el campo por las lluvias

Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba

Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba

Los clientes de Cajasur en Córdoba ya operan en Kutxabank: cómo acceder a la nueva 'app' y otras dudas

Empleo y CIAC impulsan nuevas vías de cualificación en construcción sostenible en Córdoba

Fundación Kutxabank renovará su apoyo a proyectos educativos en más de 200 centros de Córdoba

La línea de alta velocidad entre Córdoba y Madrid reabre el martes o el miércoles tras la reconstrucción del tramo de Adamuz

La línea de alta velocidad entre Córdoba y Madrid reabre el martes o el miércoles tras la reconstrucción del tramo de Adamuz
Tracking Pixel Contents