Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis PlanasMercosurAlta velocidadAvantToldos en la FeriaDiputaciónCentro cívico NoroesteLimpiezaHuelga de médicosCCF
instagramlinkedin

España Crece

"Donde hay vivienda, hay vida": el sector andaluz de la construcción apuesta por la industrialización y la colaboración público-privada

María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor, destaca el papel de la UE en la creación de un parque público de vivienda

María Dolores Jiménez (i), presidenta de Construcor, este martes, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

María Dolores Jiménez (i), presidenta de Construcor, este martes, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La presidenta de los constructores y promotores de Córdoba (Construcor), en representación del sector andaluz de la construcción, ha defendido la necesidad de impulsar con decisión la construcción industrializada y reforzar la colaboración público-privada como vías imprescindibles para aumentar la oferta de vivienda y responder al principal reto social del país. Durante su intervención, María Dolores Jiménez en el foro España Crece, subrayó que el fondo destinado a la industrialización del sector debe entenderse como una inversión estratégica de país, capaz de movilizar financiación, reducir riesgos y garantizar estabilidad para generar empleo y vivienda accesible, especialmente para los jóvenes.

Asimismo, destacó el papel de la Unión Europea en la creación de un parque de vivienda equilibrado territorialmente, señalando que impulsar vivienda en zonas rurales y en áreas en declive demográfico es clave para combatir la despoblación, atraer actividad económica y asegurar la cohesión social.

Noticias relacionadas y más

Con un mensaje final centrado en el bien común, concluyó que garantizar vivienda en todo el territorio es garantizar vida, futuro y oportunidades para las próximas generaciones. "Servir al bien común es sembrar esperanza", finalizó María Dolores Jiménez.

TEMAS

  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  4. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  5. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  6. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  7. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  8. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento

"Donde hay vivienda, hay vida": el sector andaluz de la construcción apuesta por la industrialización y la colaboración público-privada

"Donde hay vivienda, hay vida": el sector andaluz de la construcción apuesta por la industrialización y la colaboración público-privada

El Ayuntamiento encara la recta final de la limpieza tras las inundaciones y prevé una segunda intervención

El Ayuntamiento encara la recta final de la limpieza tras las inundaciones y prevé una segunda intervención

Luis Planas afirma que "hay que buscar alguna compensación" ante las pérdidas en el campo por las lluvias

¿Tienes o piensas tener una mascota en Córdoba? Así puedes aprovechar la deducción fiscal de hasta 100 euros en 2026

¿Tienes o piensas tener una mascota en Córdoba? Así puedes aprovechar la deducción fiscal de hasta 100 euros en 2026

La huelga de médicos arranca en Córdoba con un seguimiento desigual y guerra de cifras entre Junta y sindicatos

La huelga de médicos arranca en Córdoba con un seguimiento desigual y guerra de cifras entre Junta y sindicatos

La Universidad Loyola incorpora el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría a su oferta en Córdoba

La Universidad Loyola incorpora el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría a su oferta en Córdoba

El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026

El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026

Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba

Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba
Tracking Pixel Contents