"Donde hay vivienda, hay vida": el sector andaluz de la construcción apuesta por la industrialización y la colaboración público-privada

La presidenta de los constructores y promotores de Córdoba (Construcor), en representación del sector andaluz de la construcción, ha defendido la necesidad de impulsar con decisión la construcción industrializada y reforzar la colaboración público-privada como vías imprescindibles para aumentar la oferta de vivienda y responder al principal reto social del país. Durante su intervención, María Dolores Jiménez en el foro España Crece, subrayó que el fondo destinado a la industrialización del sector debe entenderse como una inversión estratégica de país, capaz de movilizar financiación, reducir riesgos y garantizar estabilidad para generar empleo y vivienda accesible, especialmente para los jóvenes.

Asimismo, destacó el papel de la Unión Europea en la creación de un parque de vivienda equilibrado territorialmente, señalando que impulsar vivienda en zonas rurales y en áreas en declive demográfico es clave para combatir la despoblación, atraer actividad económica y asegurar la cohesión social.

Con un mensaje final centrado en el bien común, concluyó que garantizar vivienda en todo el territorio es garantizar vida, futuro y oportunidades para las próximas generaciones. "Servir al bien común es sembrar esperanza", finalizó María Dolores Jiménez.