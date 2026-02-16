España Crece
"Donde hay vivienda, hay vida": el sector andaluz de la construcción apuesta por la industrialización y la colaboración público-privada
María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor, destaca el papel de la UE en la creación de un parque público de vivienda
La presidenta de los constructores y promotores de Córdoba (Construcor), en representación del sector andaluz de la construcción, ha defendido la necesidad de impulsar con decisión la construcción industrializada y reforzar la colaboración público-privada como vías imprescindibles para aumentar la oferta de vivienda y responder al principal reto social del país. Durante su intervención, María Dolores Jiménez en el foro España Crece, subrayó que el fondo destinado a la industrialización del sector debe entenderse como una inversión estratégica de país, capaz de movilizar financiación, reducir riesgos y garantizar estabilidad para generar empleo y vivienda accesible, especialmente para los jóvenes.
Asimismo, destacó el papel de la Unión Europea en la creación de un parque de vivienda equilibrado territorialmente, señalando que impulsar vivienda en zonas rurales y en áreas en declive demográfico es clave para combatir la despoblación, atraer actividad económica y asegurar la cohesión social.
Con un mensaje final centrado en el bien común, concluyó que garantizar vivienda en todo el territorio es garantizar vida, futuro y oportunidades para las próximas generaciones. "Servir al bien común es sembrar esperanza", finalizó María Dolores Jiménez.
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento