Fundación Kutxabank renovará su apoyo a proyectos educativos en más de 200 centros de Córdoba.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba y la Fundación Kutxabank han renovado su acuerdo anual de colaboración para la financiación de actividades educativas en centros públicos de la provincia.

El delegado territorial, Diego Copé, y el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, han suscrito este convenio que permitirá atender proyectos de carácter educativo, cultural y social presentados por colegios e institutos públicos cordobeses, priorizando aquellos dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales o situados en Zonas de Transformación Social (ZTS), explica Kutxabank en una nota de prensa.

Consolidación de proyectos educativos y culturales

El acuerdo permitirá mantener y reforzar iniciativas ya consolidadas como la convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares, la Gymkhana Matemática por Córdoba y la adquisición de materiales para Educación Especial, contribuyendo a enriquecer la formación integral del alumnado.

Desde la Delegación Territorial se subraya que, además de garantizar los recursos necesarios para la enseñanza reglada, resulta fundamental promover actividades culturales y educativas que favorezcan el desarrollo social del alumnado en entornos vulnerables.

Diego Copé ha señalado que es “imprescindible afianzar la colaboración con la Fundación Kutxabank para desarrollar proyectos educativos y sociales que tiendan la mano a quienes más lo necesitan”, valorando el entendimiento entre ambas instituciones como un elemento clave para acercar el patrimonio cultural a menores que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a él.

Impacto en más de 8.500 alumnos

Según las estimaciones previstas para el curso 2025/2026, la Fundación Kutxabank extenderá su apoyo a más de 200 centros educativos de la provincia, beneficiando a una comunidad de 8.500 alumnos.

Además, la entidad mantiene un compromiso específico con la diversidad, respaldando aulas de educación especial en más de 142 colegios, consolidando así su labor social y su apuesta por la mejora de la calidad educativa y la promoción cultural entre las nuevas generaciones.