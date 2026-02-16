Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis PlanasMercosurIndiaAlta velocidadAvantCentro cívico NoroesteDiputaciónCaracolesConvenios
instagramlinkedin

Educación y colaboración institucional

Fundación Kutxabank renovará su apoyo a proyectos educativos en más de 200 centros de Córdoba

El convenio con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo consolidará iniciativas culturales y sociales, con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y en Zonas de Transformación Social

Fundación Kutxabank renovará su apoyo a proyectos educativos en más de 200 centros de Córdoba.

Fundación Kutxabank renovará su apoyo a proyectos educativos en más de 200 centros de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba y la Fundación Kutxabank han renovado su acuerdo anual de colaboración para la financiación de actividades educativas en centros públicos de la provincia.

El delegado territorial, Diego Copé, y el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, han suscrito este convenio que permitirá atender proyectos de carácter educativo, cultural y social presentados por colegios e institutos públicos cordobeses, priorizando aquellos dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales o situados en Zonas de Transformación Social (ZTS), explica Kutxabank en una nota de prensa.

Consolidación de proyectos educativos y culturales

El acuerdo permitirá mantener y reforzar iniciativas ya consolidadas como la convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares, la Gymkhana Matemática por Córdoba y la adquisición de materiales para Educación Especial, contribuyendo a enriquecer la formación integral del alumnado.

Desde la Delegación Territorial se subraya que, además de garantizar los recursos necesarios para la enseñanza reglada, resulta fundamental promover actividades culturales y educativas que favorezcan el desarrollo social del alumnado en entornos vulnerables.

Diego Copé ha señalado que es “imprescindible afianzar la colaboración con la Fundación Kutxabank para desarrollar proyectos educativos y sociales que tiendan la mano a quienes más lo necesitan”, valorando el entendimiento entre ambas instituciones como un elemento clave para acercar el patrimonio cultural a menores que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a él.

Impacto en más de 8.500 alumnos

Según las estimaciones previstas para el curso 2025/2026, la Fundación Kutxabank extenderá su apoyo a más de 200 centros educativos de la provincia, beneficiando a una comunidad de 8.500 alumnos.

Noticias relacionadas y más

Además, la entidad mantiene un compromiso específico con la diversidad, respaldando aulas de educación especial en más de 142 colegios, consolidando así su labor social y su apuesta por la mejora de la calidad educativa y la promoción cultural entre las nuevas generaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  4. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  5. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  6. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  7. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  8. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento

La Universidad Loyola incorpora el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría a su oferta en Córdoba

La Universidad Loyola incorpora el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría a su oferta en Córdoba

El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026

El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026

Luis Planas afirma que "hay que buscar alguna compensación" ante las pérdidas en el campo por las lluvias

Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba

Comienzan las obras para construir un nuevo centro cívico en Córdoba

Los clientes de Cajasur en Córdoba ya operan en Kutxabank: cómo acceder a la nueva 'app' y otras dudas

Empleo y CIAC impulsan nuevas vías de cualificación en construcción sostenible en Córdoba

Fundación Kutxabank renovará su apoyo a proyectos educativos en más de 200 centros de Córdoba

La línea de alta velocidad entre Córdoba y Madrid reabre el martes o el miércoles tras la reconstrucción del tramo de Adamuz

La línea de alta velocidad entre Córdoba y Madrid reabre el martes o el miércoles tras la reconstrucción del tramo de Adamuz
Tracking Pixel Contents