Empleo y CIAC impulsan nuevas vías de cualificación en construcción sostenible en Córdoba

La delegada Mª Dolores Gálvez visita el Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible para estudiar futuras líneas de colaboración formativa en un sector en expansión

Empleo y CIAC impulsan nuevas vías de cualificación en construcción sostenible en Córdoba.

Diario CÓRDOBA

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha visitado el Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible (Fundación CIAC) para conocer sus instalaciones, proyectos y capacidad formativa, en una primera toma de contacto destinada a analizar posibles líneas de colaboración en materia de formación especializada para el sector de la construcción.

El centro, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico Rabanales 21 desde 2014 y constituido en 2008, es un referente en I+D+i aplicada a la construcción sostenible y a la protección del patrimonio cultural, ofreciendo soluciones innovadoras a pequeñas y medianas empresas y actuando como soporte tecnológico para el desarrollo de soluciones certificadas.

Laboratorios de referencia en Andalucía

Durante la visita, en la que también participó la jefa de servicio de Formación, Estela Pérez, la delegada mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la Fundación, María Dolores Jiménez, y recorrió los laboratorios de investigación y ensayo del centro.

Entre los equipamientos destaca el horno de gasóleo para ensayos de resistencia al fuego, único en Andalucía, cofinanciado por la Junta de Andalucía a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este sistema, dotado con sensores de temperatura, presión y oxígeno, está adaptado a la normativa española y europea y cuenta con el sello de la Agencia de Acreditación y Certificación, lo que permite al CIAC actuar como entidad certificadora.

Formación alineada con la innovación

Gálvez ha subrayado el carácter estratégico de la construcción sostenible, un sector “en pleno crecimiento y con una gran proyección en la contratación de mano de obra cualificada”. En este sentido, ha señalado que la formación en el CIAC permitirá a los futuros profesionales adquirir conocimientos técnicos actualizados y contacto directo con la investigación aplicada.

La delegada ha anunciado que esta visita supone el inicio de una fase de reuniones técnicas para definir las especialidades formativas y certificados profesionales que podrían desarrollarse desde el centro, adaptados a las necesidades reales del tejido empresarial.

Innovación y economía circular

Durante el recorrido, la responsable territorial conoció proyectos impulsados por el CIAC como los materiales autorreparadores del programa REDURCON, soluciones para la conservación del patrimonio histórico o iniciativas vinculadas a la economía circular mediante el aprovechamiento de residuos del carbón.

La Fundación CIAC es el primer centro tecnológico andaluz especializado en construcción sostenible y ofrece servicios de investigación, caracterización y ensayo de materiales, asesoramiento técnico y acompañamiento a empresas.

Con esta visita, la Delegación de Empleo refuerza su apuesta por una formación conectada con la innovación y la sostenibilidad, situando al CIAC como aliado estratégico para mejorar la cualificación profesional y la competitividad del sector en Andalucía.

