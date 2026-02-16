Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CSIF alerta del "colapso inminente" de la oficina de extranjería por el nuevo proceso de regularización

El sindicato asegura que el nuevo decreto disparará la "enorme" carga de trabajo que ya soportan los profesionales

Oficina de extranjería de Córdoba.

Oficina de extranjería de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

CSIF Córdoba denuncia la situación de “bloqueo operativo” que sufre la oficina de extranjería provincial tras la entrada en vigor nuevo Reglamento de Extranjería en mayo del año pasado, una situación que, según augura el sindicato, "empeorará considerablemente" con el próximo proceso de regularización extraordinario, ya que disparará la "enorme" carga de trabajo que ya soportan los profesionales. El responsable del Sector de la Administración General del Estado (AGE) de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, subraya que “este servicio cuenta actualmente con un déficit muy importante de personal y los medios con los que cuenta son obsoletos”.

La central sindical ha indicado en una nota de prensa que, desde que el Gobierno anunció el Real Decreto de Regularización Extraordinaria, la afluencia de personas solicitando información ha aumentado de manera exponencial en estas dependencias administrativas, que, según aseguran ya se encontraban saturadas por la escasez de trabajadores. A todo ello se suma, según el sindicato, que la aplicación que utilizan los empleados públicos de Extranjería sufre de múltiples fallos por la "sobrecarga en la demanda".

Ante esta situación, CSIF ha solicitado formalmente una reunión urgente con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para planificar el próximo proceso de regularización extraordinario de personas foráneas, así como para determinar un refuerzo de las plantillas, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que una parte importante del personal es interino.

Muñoz alerta que, con la nueva regularización, “los tiempos de espera se pueden disparar, tanto en lo que se refiere a los expedientes como en la emisión de documentación, lo que puede poner en riego la atención al ciudadano, tanto a personas extrajeras como a nacionales que soliciten la renovación o entrega del DNI, el pasaporte u otros trámites dependientes de la Dirección General de la Policía (DGP)".

