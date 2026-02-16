Córdoba mantiene sus soles en la Guía Repsol 2026, en una edición sin novedades para la provincia

Después de varios años de nuevas incorporaciones –la última en 2025 con ‘La Casa de Manolete Bistró’-, la provincia de Córdoba no suma nuevos establecimientos distinguidos con los soles en la Guía Repsol 2026, considerada por los foodies como la referencia gourmet nacional y uno de los oráculos gastronómicos junto con la Guía Michelin.

La provincia mantiene así los ocho restaurantes que ya contaban con las distinciones de Repsol en 2025: siete en Córdoba capital y uno en Pozoblanco. A saber, la restauración cordobesa cuenta con seis establecimientos distinguidos con un Sol Repsol, uno con dos Soles y uno con tres Soles.

Los distintivos de Sol Repsol premian la calidad y la variedad de los restaurantes de España y Portugal. Cada año, un comité de expertos y profesionales del sector son los encargados de decidir qué establecimientos son dignos de la distinción. Cada año el listado se actualiza, con tres categorías. Un Sol reconoce la calidad y la variedad de la oferta gastronómica; dos Soles se otorgan por la gran gestión de la cocina y tres soles atribuidos a los mejores de España y Portugal.

Interior de 'La Casa de Manolete Bistró' / GUÍA REPSOL

Nueve nuevos soles en Andalucía

En total, Andalucía incorpora en esta edición nueve establecimientos, hasta sumar un total de 77 soles: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles. Cabe destacar la distinción con dos soles al restaurante gaditano ‘Mesón Sabor Andaluz’ y al jiennense Vandelvira.

Además, se estrenan con 1 Sol ‘Mare’ (Cádiz), ‘La Carboná’ (Jerez de la Frontera), ‘Kinu Sevilla’ (Sevilla), ‘Back’ (Marbella); y ‘Promesa’, ‘Blossom’ y ‘Tragatá’, en la ciudad de Málaga.

A nivel nacional, la Guía incorpora tres nuevos 3 Soles, 11 nuevos 2 Soles y 63 un Sol Repsol. Con las nuevas incorporaciones, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol (46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol).

Estos son los Soles Repsol en Córdoba

En este 2026 Córdoba mantiene los soles ya recogidos en la edición de 2025 de la Guía Repsol.

Un Sol Repsol

Ermita de la Candelaria

Terra Olea

Recomiendo

La Cuchara de San Lorenzo

Karán Bistró (Pozoblanco)

La Casa Manolete Bistró

Una de las propuestas de ReComiendo. / GUÍA REPSOL

Dos Soles Repsol

Choco

Tres Soles Repsol