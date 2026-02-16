Córdoba, a la cabeza de la negociación colectiva en Andalucía en el año 2025

Córdoba se sitúa a la cabeza de Andalucía por el número de trabajadores y trabajadoras amparados por convenios colectivos, y también por la subida salarial recogida en los acuerdos vigentes. Se trata de dos de los principales resultados de la negociación colectiva desarrollada en 2025, de acuerdo con el balance elaborado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. El informe difundido por la Consejería de Empleo pone de relieve los efectos de los convenios en la provincia y los sindicatos UGT y CCOO destacan, asimismo, los avances conseguidos.

Córdoba ha finalizado el año pasado con 71 acuerdos vigentes, que benefician a 257.983 profesionales, la segunda cifra más elevada por detrás de Sevilla, donde 543.462 trabajadores realizan su actividad bajo la protección de 105 convenios.

Datos por provincias

El territorio con un mayor número de acuerdos activos es Cádiz, donde operan 130 y dan cobertura a 139.611 trabajadores. En Málaga disponen de 123 convenios vigentes, que amparan a 236.575 trabajadores; en Granada hay 101, que alcanzan a 107.448 profesionales; en Huelva tienen 64 y llegan a 66.350 trabajadores; en tanto que Almería aparece en la cola del ranking regional con 61 convenios y 153.294 trabajadores beneficiados. Este listado es cerrado por Jaén, donde 58 convenios protegen a 249.438 profesionales. Por otra parte, Andalucía también tiene en vigor 32 convenios interprovinciales, que alcanzan a 132.652 personas.

71 convenios que regulan a casi 44.000 empresas en Córdoba

En el caso de Córdoba, sus 71 convenios regulan la actividad de 43.655 empresas. De estos, 27 fueron originarios y 44 han sido revisados durante el último año. El incremento salarial medio es del 2,84% y se trata de la tercera subida más elevada de Andalucía, por detrás del 3,1% recogido en Cádiz y del 2,86% de los convenios granadinos. Sin embargo, hay que destacar el aumento salarial contemplado en los convenios interprovinciales, que ha sido del 6,3%. En el extremo opuesto aparece la subida media de los convenios laborales de Sevilla, que se sitúa en el 2,21%.

Jaime Sarmiento, secretario de Acción sindical, Salud laboral y Medio ambiente de UGT, realiza una «valoración positiva» de la negociación colectiva efectuada en 2025 en Córdoba y subraya que esta se halla «en los primeros puestos de Andalucía». Entre otras cuestiones, reivindica que la subida salarial media pactada en los convenios sectoriales ronda el 3,12%.

De su parte, Raúl Tirado, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, afirma que «la negociación del año 2025 ha sido relativamente más tranquila si se compara con 2026, que será bastante intenso». Entre otros hitos, pone en valor la introducción de «una novedad importante» en el convenio del comercio, que introdujo una cláusula relativa al régimen disciplinario que obliga a las empresas a acudir al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) antes de ejecutar sanciones a trabajadores.

Comercio, madera y limpieza

Precisamente, el de comercio es uno de los convenios más relevantes firmados en 2025 y recogió un aumento salarial del 2,9% para el año pasado y del 3,2% para 2026. Afecta a 4.000 empresas y a 40.000 trabajadores.

De otro lado, el convenio de la madera contempló un incremento salarial del 3% para 2025 y alcanza a 870 empresas y 4.000 trabajadores. El de la industria del vino fijaba sendas subidas del 3% para 2025 y 2026, que han debido aplicar 125 empresas con 850 trabajadores.

Una limpiadora del hogar, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

El sector del transporte de viajeros, que cuenta con 60 empresas y con 300 profesionales en Córdoba, establecía en su convenio una subida del 8% para 2024, otra del 2% en 2025 y una del 3% para este ejercicio.

Por último, la limpieza de edificios y locales públicos, con 4.750 trabajadores empleados por 80 empresas, aumentó su salario un 4,2% en 2025. En este caso, UGT suscribió el acuerdo pero no así CCOO. Raúl Tirado, recuerda que «pensamos que los conceptos que se tienen en cuenta para computar el Salario Mínimo Interprofesional no son correctos y por eso no lo firmamos».