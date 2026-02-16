Córdoba aprueba definitivamente su plan para luchar contra el ruido

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado definitivamente el Plan de Acción contra el Ruido para actuar principalmente sobre la movilidad, el planeamiento urbano, los servicios y las actividades de todo tipo que se desarrollan en la ciudad, incluido el ocio, para luchar contra el ruido.

La Junta de Gobierno aprobó inicialmente el Plan en octubre del año pasado, cuando se sometió a información pública durante un mes y se recibieron seis escritos de alegaciones. A principios de febrero la Junta de Andalucía revisó y dio su visto bueno a este documento. Ahora, hay que remitirlo de nuevo a la Junta para su traslado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Comisión Europea y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia. Tras ello, será cuando el Gobierno local se reúna con los servicios que componen la comisión técnica para planificar la ejecución de las acciones a aplicar y definir cómo se llevará a cabo.

Más de 35 medidas para los próximos cinco años

Este plan se divide en cuatro líneas estratégicas: movilidad, infraestructuras y reordenación del territorio, divulgación y ocio, y propone más de 35 medidas concretas a desarrollar en los próximos cinco años, con un presupuesto de 19.650.000 euros. Incluye medidas concretas para minimizar el efecto del tráfico rodado optimizando el transporte público, bici y movilidad peatonal y reduciendo el tráfico en vías con superación de límites, pero también para el control y gestión del ruido en verbenas, fiestas populares, conciertos, manifestaciones y actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento con el objetivo de minimizar molestias vecinales.

Entre las alegaciones estimadas parcialmente se incluye la de incorporar un desglose presupuestario por acciones (no solo por líneas estratégicas), incluir referencia expresa a la aplicación futura en la avenida República Argentina e incorporar el efecto aditivo del tráfico en zonas de ocio, así como reforzar el control del ruido en eventos organizados o autorizados por el Ayuntamiento. La mayoría de las presentadas por particulares y por el Consejo del Movimiento Ciudadano fueron desestimadas.