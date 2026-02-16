Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós borrascas, hola anticiclón: la Aemet marca los días con tiempo primaveral en Córdoba esta semana

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del 16 al 22 de febrero

Dos personas pasan delante del San Rafael del Puente Romano, en una imagen de archivo.

Dos personas pasan delante del San Rafael del Puente Romano, en una imagen de archivo. / Francisco González

Tomás Moreno

Vuelve la estabilidad a Córdoba. Tras mes y medio de temporales y con el paraguas como compañero indispensable, los cordobeses dicen adiós a las borrascas y quedan a la espera del anticiclón que traerá sol radiante esta semana y ambiente primaveral de cara al fin de semana. Así lo apunta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que habla del inicio de un periodo estable y una segunda quincena de febrero probablemente sea significativamente más seca de lo normal para la época del año en Andalucía.

Este lunes, se mantendrán los cielos nublados durante toda la jornada, prolongándose hasta mediodía del martes. A partir de este momento, el sol volverá a hacer acto de presencia en la capital, con algunas nubes en la mañana del miércoles, para dar paso a cielos poco nubosos el jueves y completamente despejados el viernes, sábado y domingo.

¿Volverá a llover esta semana?

De momento, y a la espera de que avance el pronóstico, la Aemet prácticamente descarta la presencia de lluvia en Córdoba esta semana. Así, marca en todas las horas, de todos los días, una probabilidad del 0% de precipitaciones, con la única excepción del segundo tramo del miércoles 18 de febrero, donde apunta a una posibilidad del 30% de chubascos, si bien no da lluvia en el pronóstico.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Mínimas invernales, máximas primaverales

Eso sí, el tiempo anticiclónico no debe confundir, puesto que los termómetros mantendrán valores invernales en el caso de las mínimas, que tenderán a caer a lo largo de la semana. El lunes se esperan 7 grados, el martes, 8 grados; y el miércoles, una mínima de 6 grados.

Los días más fríos de la semana serán el jueves y el viernes, con una marca de 4 grados; mientras que el sábado y el domingo, los termómetros bajarán hasta los cinco grados.

En cuanto a las máximas, estas serán suaves, oscilando entre los 17 y 18 grados entre semana, para repuntar hasta los 21º el sábado 21 de febrero, y marcar 20º el domingo 22.

