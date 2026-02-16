Transporte ferroviario
Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada
En la línea que conecta la ciudad con la capital andaluza y la costasoleña solo circulan dos trenes, mientras que en el servicio con la urbe nazarí hay tres rutas
Los trenes Avant que unen Córdoba con Granada y Sevilla, en una línea, y con Málaga y Sevilla, en otra, continúan hoy lunes, 16 de febrero, seriamente afectados por las consecuencias del tren de borrascas y del temporal que ha sacudido Andalucía en las últimas semanas, así como del grave y trágico accidente ferroviario de Adamuz.
Según explica Renfe en una nota de prensa, la "programación de servicios Avant" en la región se está ajustando ante la "imposibilidad de efectuar el mantenimiento habitual de los trenes S104 en las bases de mantenimiento de Los Prados (Málaga) y de Cerro Negro (Madrid), como consecuencia del corte de la línea de alta velocidad a su paso por Adamuz y por Álora".
"Por este motivo, Renfe ha reorganizado la programación de servicios, priorizando las circulaciones con mayor volumen de viajeros", explica la empresa pública de transporte ferroviario en el comunicado.
Avant Sevilla-Córdoba-Granada
Por ello, en el caso de la línea de Avant que une Sevilla, Córdoba y Granada, solo circulan hoy lunes los trenes con salida de Sevilla a las 07.40 horas y 19.20 horas, así como el servicio que parte de Granada a las 12.40 horas. Además, se ha suprimido el tren que partía de Sevilla a las 10.00 horas y el que lo hace a las 16.20 horas desde Granada. Finalmente, se cubrirán con autobuses los servicios con salida de Sevilla a las 12.17 horas y desde Granada a las 06.27 y 18.22 horas.
Avant Sevilla-Córdoba-Málaga
En el caso del Avant que cubre la ruta entre Córdoba, Sevilla y Málaga, apenas circulan dos trenes durante toda la jornada. El primero, el que partía desde Córdoba hasta Sevilla con salida a las 06.20 horas de la estación Julio Anguita, y el segundo, el que circula con salida Sevilla y destino Córdoba a las 15.41 horas.
Se realizarán por autobuses los servicios con salida de Sevilla a las 06.20 y 17.22 horas, y desde Málaga a las 09.07 y 20.15 horas. Además, han sido suprimidos los trenes con salida de Sevilla a las 07.51, 13.08, 20.16 y 21.36 horas; así como tampoco partirán los servicios con origen Málaga de las 06.35 horas, 14.28 horas, 16.27 horas y 181.18 horas.
Finalmente, hay que destacar que todos los trenes Avant Málaga-Granada han sido cancelados. Renfe finaliza la nota explicando que "ha mantenido oportunamente informados a los viajeros mediante SMS personalizados y lamenta las molestias que esta incidencia pueda causar a los viajeros".
