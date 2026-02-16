Los clientes de Cajasur en Córdoba ya operan en Kutxabank: cómo acceder a la nueva 'app' y otras dudas

Kutxabank culminó su fusión con Cajasur este 14 de febrero, al completar la última fase, que era la integración tecnológica de los clientes del banco andaluz. Desde ahora, los clientes de Cajasur en Córdoba y el resto de Andalucía operan ya desde la web y la app de Kutxabank, aunque mantienen su usuario y clave habituales.

Para facilitar el cambio, Kutxabank ha respondido a las preguntas que pueden ser más comunes entre los clientes y han facilitado una guía para descargar la aplicación móvil a la que puedes acceder aquí.

Estas son las principales dudas y qué deben hacer los clientes.

¿Cuándo y cómo accedo por primera vez?

Tras la pausa técnica realizada durante el proceso de integración, los clientes pueden conectarse ya a los canales digitales de Kutxabank.

Pasos para acceder por primera vez:

Descargar la app de Kutxabank.

de Kutxabank. Elegir la opción 'Quiero entrar en la app' .

. Introducir el usuario y la clave habituales (los mismos que se usaban en Cajasur).

También se puede acceder desde la banca online a través de la web de Kutxabank.

¿Se mantienen mis ajustes y operaciones programadas?

Respuesta corta: Sí.

Con la integración, Kutxabank ha informado de que mantienen los ajustes y las configuraciones que tenían en Cajasur. Por lo tanto, siguen activas las operaciones programadas, se conservan las formas de pago habituales y las notificaciones y avisos continúan funcionando.

Al descargar la nueva app, el sistema guía al usuario para activar avisos si fuera necesario. La experiencia se actualiza al entorno Kutxabank, pero la operativa habitual no se ve alterada.

Además, la entidad recuerda que se puede activar el acceso biométrico con huella o reconocimiento facial.

¿Qué pasa con mi dispositivo de confianza?

Aquí sí hay un cambio importante. Si el cliente tenía configurado su móvil como “dispositivo de confianza” en la app de Cajasur, deberá volver a configurarlo en la app de Kutxabank en el primer acceso.

No es necesario hacerlo inmediatamente al acceder a la aplicación, sino que puede hacerlo más tarde accediendo a 'Mi perfil' y, seguidamente, a 'Mis dispositivos'. El registro del dispositivo de confianza permite firmar operaciones y compras por internet de forma más rápida y segura.

¿Dónde resolver dudas?

Para resolver dudas, la entidad bancaria tiene disponibles vías como el correo electrónico info@kutxabank.es o el teléfono 900-44-55-66. También, a través de la página web, se puede acceder al apartado específico de preguntas frecuentes.

Esta información puede ser útil para aquellos clientes de Cajasur que tienen que realizar la transición a los canales tecnológicos de Kutxabank tras la nueva integración tecnológica.