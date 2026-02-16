El Ayuntamiento de Córdoba encara la recta final de la limpieza tras las inundaciones y prevé una segunda intervención

El Ayuntamiento de Córdoba encara la recta final de los trabajos de limpieza tras la crecida del río y las inundaciones en algunas zonas de la ciudad, una vez que la situación de riesgo ha quedado superada después de varios días sin lluvias. Aunque los embalses continúan desembalsando agua y el caudal del Guadalquivir sigue alto, el alcalde, José María Bellido, ha asegurado que el escenario está ya “mucho más controlado” y que la emergencia puede darse prácticamente por cerrada.

Las labores de limpieza se encuentran prácticamente finalizadas en las calles afectadas, si bien el Consistorio prevé una segunda intervención en aquellas zonas donde los vecinos aún deben retirar lodo y barro del interior de sus viviendas. El Ayuntamiento facilitará el acceso para que puedan entrar a sus casas y, una vez que los restos vuelvan a la vía pública, se procederá a una nueva limpieza más detallada para completar la recuperación de los barrios afectados.

En colaboración con Cruz Roja

Sobre la actuación en viviendas privadas afectadas por la crecida, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento está interviniendo dentro del marco legal a través de la colaboración con Cruz Roja. En concreto, se ha organizado un dispositivo de voluntariado que permite acceder a los inmuebles para ayudar en las tareas de retirada de lodo y limpieza.

El alcalde, José María Bellido, durante una rueda de prensa este lunes. / CÓRDOBA

Además, ha señalado que también se está contando con el apoyo de otros efectivos integrados en el operativo de emergencia, de manera que el Consistorio colabora de forma indirecta en estas actuaciones.

Sobre la petición de reunión de la Federación del Extrarradio, el alcalde ha mostrado plena disposición a mantener ese encuentro. Aseguró que el Ayuntamiento “no tiene ningún inconveniente” en recibirlos y escuchar sus reivindicaciones. No obstante, ha señalado que hasta el momento no ha habido contacto directo ni indirecto y que desconoce cuáles serán las demandas concretas que plantearán al Consistorio.