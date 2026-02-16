El Arenal contará con sombra para combatir el calor: luz verde al contrato de toldos en la Feria de Córdoba 2026

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de un contrato mixto de suministro y servicio para el alquiler, montaje y desmontaje de estructuras de entoldado en las calles Guadalquivir y Enmedio del recinto ferial de El Arenal durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026.

Según ha explicado el concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, el Ayuntamiento opta por la modalidad de alquiler para evaluar la eficacia del sistema antes de plantear una inversión permanente en futuros ejercicios. Con todo ello, el presupuesto base de licitación asciende a 99.890 euros más IVA (120.866,90 euros en total) y el contrato se tramitará mediante procedimiento abierto y urgente, con el fin de garantizar su ejecución antes del inicio de la Feria. La instalación debe estar finalizada antes del 21 de mayo de 2026, un día antes del inicio de la celebración.

Una superficie de más de 7.000 metros cuadrados

La superficie total a entoldar será de 7.135 metros cuadrados. En la calle Guadalquivir la anchura tendrá 10 metros, mientras en la calle de Enmedio será de 8 metros, ha detallado el concejal.

La adjudicación se basará principalmente en en la oferta económica (hasta 79 puntos) y la reducción del plazo de instalación (hasta 21 puntos). Además, se incorporan cláusulas socioambientales, incluyendo la obligación de reutilización o reciclaje de embalajes. El alquiler de lonas y estructuras se llevará el 55% del presupuesto, y el montaje e instalación un 44%.

Falta de arbolado y altas temperaturas

La medida responde a la necesidad de instalar sombras ante la falta de arbolado y las altas temperaturas registradas en mayo, que dificultan el tránsito y la estancia en el recinto ferial. Para Urbano, estos toldos permitirán mejorar las condiciones frente al calor, aumentar el confort térmico y así potenciar la actividad social y económica, así como atender un requerimiento ciudadano y de los caseteros. Este entoldado viene a complementar otras actuaciones como la plantación de más de 150 árboles con la instalación de línea de agua para garantizar su mantenimiento.