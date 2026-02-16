Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis PlanasMercosurAlta velocidadAvantToldos en la FeriaDiputaciónCentro cívico NoroesteLimpiezaHuelga de médicosCCF
instagramlinkedin

Trasnsportes

Adif pone a disposición de las operadoras la vía para reanudar la alta velocidad entre Córdoba y Madrid

El gestor ferroviario ya ha finalizado ya la reparación de la infraestructura en Adamuz

Tramo de Adamuz, arreglado para reanudar la alta velocidad entre Córdoba y Madrid.

Tramo de Adamuz, arreglado para reanudar la alta velocidad entre Córdoba y Madrid. / Víctor Castro

EFE

El gestor ferroviario, Adif, ha finalizado ya la reparación de la infraestructura en Adamuz (Córdoba) y ha puesto las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad entre Madrid, Córdoba y Sevilla "próximamente", han informado fuentes del Ministerio de Transportes.

Según estas fuentes, serán las operadoras quienes decidan la fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre ambos puntos, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este lunes que la línea podría retomar sus operaciones entre el martes y el miércoles.

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida desde hace casi un mes por el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que causó la muerte de 46 personas.

Transportes explica que las pruebas realizadas por Adif en la vía de Adamuz han sido favorables, por lo que la infraestructura queda ahora a disposición de las empresas ferroviarias "para la realización de las pruebas con material rodante que estimen oportunas con el fin de reanudar el servicio comercial próximamente".

De hecho, Renfe ya está probando la infraestructura de Adamuz desde esta misma tarde, han confirmado estas fuentes.

Adif repara el tramo dañado de la vía en Adamuz

Adif repara el tramo dañado de la vía en Adamuz

Manuel Murillo

Asimismo, la alta velocidad entre Málaga capital y Antequera se mantiene suspendida por un desprendimiento de piedras y tierra en la localidad malagueña de Álora, por lo que la línea Madrid-Málaga todavía no se podrá reanudar.

Lista la vía para viajar de Córdoba a Madrid

No obstante, sí se podrá operar en la línea entre Madrid y Sevilla, una línea que tiene parada en Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba y Córdoba, una ciudad -esta última- a la que no se podía acceder en alta velocidad desde Madrid.

De hecho, pese a esa suspensión, Renfe puso en marcha un plan alternativo dos días después del siniestro por el que permitía realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizaba en autobús.

Pasajeros realizando el transbordo en bus en Córdoba.

Pasajeros realizando el transbordo en bus en Córdoba. / Paula Ruiz

El accidente del pasado 18 de enero se produjo tras descarrilar los últimos vagones de un Iryo que iba de Málaga a Madrid y chocar con un Alvia que hacía el recorrido Madrid-Huelva, un siniestro del que todavía se investigan sus causas.

A la venta los billetes para el martes

Las tres operadoras que realizan esa ruta, Renfe, Ouigo e Iryo, ya han puesto a la venta los billetes para este mismo martes, aunque, por el momento, las operadoras analizan la disponibilidad de esa línea.

En la página web de Ouigo aparecen cancelados dos de los cinco trayectos Madrid-Córdoba de este martes.

Puente aseguró el pasado 3 de febrero en el Congreso que no podía facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de esa semana, una meteorología que ha retrasado durante la última semana los trabajos para ultimar la reapertura de la línea.

Noticias relacionadas y más

Esta situación imposibilitó adelantar los trabajos de plataforma y superestructura de la línea, lo mismo que ocurría con la soldadura de las vías, en las que se debía trabajar con el suelo seco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  4. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  5. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  6. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  7. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  8. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento

Adif pone a disposición de las operadoras la vía para reanudar la alta velocidad entre Córdoba y Madrid

Adif pone a disposición de las operadoras la vía para reanudar la alta velocidad entre Córdoba y Madrid

La Junta autoriza un innovador sistema contra incendios por agua nebulizada para la Mezquita-Catedral

La Junta autoriza un innovador sistema contra incendios por agua nebulizada para la Mezquita-Catedral

Los fallecidos en Córdoba el lunes 16 de febrero

Una riqueza universal para compartir con visitantes y cordobeses: el Cabildo inaugura el nuevo espacio de la Mezquita-Catedral

Una riqueza universal para compartir con visitantes y cordobeses: el Cabildo inaugura el nuevo espacio de la Mezquita-Catedral

Ya se conocen los soles de la Guía Repsol 2026: así ha quedado Córdoba

Ya se conocen los soles de la Guía Repsol 2026: así ha quedado Córdoba

La UCO celebra 25 años del programa Ramón y Cajal: 65 investigadores que han impulsado la excelencia científica en Córdoba

La UCO celebra 25 años del programa Ramón y Cajal: 65 investigadores que han impulsado la excelencia científica en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La red de acceso al 5G Advanced llega a Córdoba y otras 19 ciudades "clave" con MasOrange y Ericsson

La red de acceso al 5G Advanced llega a Córdoba y otras 19 ciudades "clave" con MasOrange y Ericsson
Tracking Pixel Contents