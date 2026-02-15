Vecinos de las parcelaciones de Córdoba exigen soluciones urgentes tras las recientes inundaciones

Más de 40.000 familias del extrarradio de la ciudad podrían verse afectadas nuevamente por inundaciones debido a la falta de infraestructuras básicas, según ha denunciado este domingo la Federación Córdoba Extrarradio en un comunicado, tras la celebración de una asamblea vecinal.

Durante el encuentro, los vecinos han adoptado varios acuerdos, entre ellos solicitar de manera urgente reuniones con el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno para abordar la problemática de las parcelaciones. También han anunciado la recopilación de información sobre las actuaciones llevadas a cabo durante las recientes inundaciones, con el apoyo de su gabinete jurídico, para determinar si han existido negligencias administrativas.

Convocan una asamblea general de la periferia

La Federación ha informado que prepara una asamblea general de toda la periferia de la ciudad dentro de 20 a 25 días, donde se informará sobre los avances en las reuniones con las administraciones y se definirán los pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de organizar un calendario de movilizaciones.

Entre las principales demandas de los vecinos destacan: garantizar agua potable y saneamiento en todas las parcelaciones, intervenir en las zonas inundables para proteger viviendas, destinando partidas económicas para que se acometan las "infraestructuras necesarias y limpieza de todos los cauces que eviten nuevamente que en el futuro miles de viviendas vuelvan a inundarse" y que las administraciones incluyan estas áreas en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal como terrenos urbanizables.

Según la Federación, la situación en las parcelaciones de Córdoba lleva más de 20 años caracterizándose por la falta de servicios básicos y una “vida inhumana y tercermundista” para miles de familias. “Hoy más que nunca los vecinos de las parcelaciones tenemos que hacernos oír”, ha afirmado la organización, que también iniciará una recogida de firmas en todo el extrarradio para respaldar sus demandas.