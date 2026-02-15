Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

instagramlinkedin

El sistema de vigilancia y alerta en tiempo real para controlar las crecidas del Guadalquivir, el talento joven científico cordobés y el pasacalles del Carnaval marcan nuestra mirada informativa

Crecida del Río Guadalquivir en Córdoba en 2026.

Crecida del Río Guadalquivir en Córdoba en 2026. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Cerramos otra semana en la que la actualidad ha dejado importantes novedades y muchas noticias en Córdoba. En primer lugar adelantamos un análisis en profundidad sobre las medidas anunciadas para gestionar las crecidas del Guadalquivir. Además, ponemos el foco en el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), referente en España, y su apuesta por el talento joven para dar un impulso a la ciencia. Por último, la crónica del pasacalles de carnaval, que encara su última semana en Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

España

Cultura

Deportes

TEMAS

