Cerramos otra semana en la que la actualidad ha dejado importantes novedades y muchas noticias en Córdoba. En primer lugar adelantamos un análisis en profundidad sobre las medidas anunciadas para gestionar las crecidas del Guadalquivir. Además, ponemos el foco en el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), referente en España, y su apuesta por el talento joven para dar un impulso a la ciencia. Por último, la crónica del pasacalles de carnaval, que encara su última semana en Córdoba.
- Córdoba fortalece su sistema ante las crecidas del Guadalquivir: de los mapas predictivos a las cámaras en tiempo real
- El Imibic consolida el talento joven para sostener la ciencia
- Las agrupaciones de carnavaleras toman el puente para lanzar dardos y piropos a la ciudad
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba dice adiós al viento y a la lluvia: la Aemet confirma que ha llegado el cambio en el tiempo que todos esperaban
- ¿Por qué se caen los árboles en las ciudades?
- Alfonso Muñoz reivindica más relevancia para San Álvaro de Córdoba
- Rafael Cidres, presidente de Anfane: «La vivienda social de alquiler tiene que rotar, no puede ser para toda la vida y pasar de padres a hijos»
- Hacemos Córdoba acusa al Ayuntamiento de incumplir su propia ordenanza de publicidad al instalar una lona sin licencia
Provincia
- Cabra vive un intenso fin de semana de Carnaval
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
España
- Soldados españoles maniobran en campos helados de Alemania: "Es mejor tirarse en la nieve que en el barro y los cardos"
Cultura
- «La cárcel me ha hecho mejor persona»: Marcos Santiago presenta su último libro en la prisión de Alcolea
- El 'Tratado sobre venenos y antídotos', reflexión de Maimónides sobre la fragilidad humana
Deportes
- Jesús Alguacil y Yolanda López firman un doblete para el Trotasierra en la CP Trinitarios
- Mikel Goti irrumpe y Diego Bri se reinventa: dos nombres propios en el salto del Córdoba CF
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura