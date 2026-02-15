Llegamos al último día de la semana cargados de actualidad y temas en profundidad. Abrimos la jornada poniendo el foco en el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), referente en España, y su apuesta por el talento joven para dar un impulso a la ciencia. También ponemos la mirada en las montañas de la Subbética, a raíz de la situación de Grazalema, para explicar el papel clave que juega la roca en la regulación natural del agua. Además, contamos con la voz de nuestro biólogo de cabecera, que nos explica por qué se caen los árboles en las ciudades, después de un sábado que estuvo marcado por los incidentes provocados por el viento.

Además, destacamos estas otras noticias:

