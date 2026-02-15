Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciencia se impulsa en Córdoba a través del talento joven, la Subbética explica el secreto del agua en la sierra y analizamos por qué se caen los árboles en las ciudades antes que en el medio rural, en el trío de informaciones destacadas para comenzar el domingo

Antonio, Clementina, Beatriz y Hatim. Investigadores del IMIBIC

Antonio, Clementina, Beatriz y Hatim. Investigadores del IMIBIC / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Llegamos al último día de la semana cargados de actualidad y temas en profundidad. Abrimos la jornada poniendo el foco en el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), referente en España, y su apuesta por el talento joven para dar un impulso a la ciencia. También ponemos la mirada en las montañas de la Subbética, a raíz de la situación de Grazalema, para explicar el papel clave que juega la roca en la regulación natural del agua. Además, contamos con la voz de nuestro biólogo de cabecera, que nos explica por qué se caen los árboles en las ciudades, después de un sábado que estuvo marcado por los incidentes provocados por el viento.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

  1. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  2. El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
  3. La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
  4. El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
  5. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
  6. Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
  7. Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
  8. El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura

Qué hacer hoy domingo, 15 de febrero de 2026

