Boletín informativo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La ciencia se impulsa en Córdoba a través del talento joven, la Subbética explica el secreto del agua en la sierra y analizamos por qué se caen los árboles en las ciudades antes que en el medio rural, en el trío de informaciones destacadas para comenzar el domingo
Llegamos al último día de la semana cargados de actualidad y temas en profundidad. Abrimos la jornada poniendo el foco en el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), referente en España, y su apuesta por el talento joven para dar un impulso a la ciencia. También ponemos la mirada en las montañas de la Subbética, a raíz de la situación de Grazalema, para explicar el papel clave que juega la roca en la regulación natural del agua. Además, contamos con la voz de nuestro biólogo de cabecera, que nos explica por qué se caen los árboles en las ciudades, después de un sábado que estuvo marcado por los incidentes provocados por el viento.
- El Imibic consolida el talento joven para sostener la ciencia en Córdoba
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- ¿Por qué se caen los árboles en las ciudades?
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Árboles caídos sobre edificios y en la calle, coches aplastados y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el viento
- El Carnaval de Córdoba salta de las tablas a la calle y abre su semana grande
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Rafael Cidres, presidente de Anfane: «La vivienda social de alquiler tiene que rotar, no puede ser para toda la vida y pasar de padres a hijos»
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana al completo
- Kutxabank culmina la integración de Cajasur tras completar la migración tecnológica
Provincia
- El consejero Nieto, sobre la instrucción del accidente de Adamuz: "Va a ser larga y tiene que ser perfecta"
- José Luis Vela es designado Manantero Ejemplar 2026 en Puente Genil
Campo
Deportes
- El Arcángel vuelve a marcar el paso del Córdoba CF: dos triunfos seguidos y licencia para soñar
- Qué fue de…Quini, de Fernán Núñez a la gloria europea por el carril de la derecha
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura