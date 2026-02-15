Rafael Cidres, presidente de Anfane: «La vivienda social de alquiler tiene que rotar, no puede ser para toda la vida y pasar de padres a hijos»

-Usted empezó en la plataforma Stop Desahucios, ¿por qué fundó Anfane?

-Yo fui una de las personas ejecutadas por la hipoteca en la burbuja inmobiliaria. Un día me dijeron que si conocía Stop Desahucios y yo no sabía qué era eso. Mi exmujer y yo fuimos a hablar con ellos y les contamos que no podíamos pagar la hipoteca. El banco no quería negociar absolutamente nada, pero acudimos con la plataforma y empezó a venir gente, periodistas... yo no entendía nada, pero nos pusimos a trabajar y me di cuenta de que luchando se pueden conseguir cosas. Por eso decidí que, igual que me habían ayudado a mí, yo quería ayudar a otras familias.

-¿Pero por qué se salió y fundó Anfane?

-Me salí porque no estaba de acuerdo con las ocupaciones. Yo sabía lo doloroso que era una ejecución, a veces con tres recibos impagados, pensaba que detrás de cada vivienda ocupada había una persona que había pagado hasta que no había podido más y se había tenido que ir. En esa época había 15 desahucios diarios, muchísimos. Participé en algunas negociaciones de familias que habían ocupado, pero luego lo dejé porque no lo veía, lo que yo quería era buscar a la familia a la que habían desahuciado para devolvérselo en lugar de meter a otra.

-¿Cómo se resolvió su caso?

-Se resolvió favorablemente hace cuatro años, tras un proceso largo que empezó en 2012. La primera ejecución conseguimos ganarla y se archivó con una sentencia de la Audiencia provincial y después de tres años de que mi casa estuviera a nombre del banco, una sentencia de la Audiencia obligó a ponerla de nuevo a nuestro nombre y ganamos el procedimiento. Pero el banco puso otra demanda de ejecución y seguimos batallando en los juzgados. En medio, pasó todo el tema de las cláusulas suelo y cláusulas abusivas y la marcha tan importante que organizó Stop Desahucios a Bruselas, que hizo que interviniera el Tribunal Europeo. Eso dio lugar a grandes logros para las familias afectadas por la hipoteca, entre ellas la mía.

-En esos años se hablaba de estafa bancaria. Luego los bancos tuvieron que pagar cantidades millonarias. ¿Cree que han aprendido la lección?

-Sí que han aprendido, a montar sus propios fondos de inversión, sus fondos buitre. Algunos bancos tienen más de uno. Ya no son ellos los que te quitan la casa ni los que negocian, ahora es cosa del fondo, y los fondos no negocian. Por eso hemos pedido al Gobierno varias veces que, cuando un fondo de inversión adquiere una deuda y se queda con una hipoteca, tiene que hacerlo con todas las consecuencias. Si una familia tiene derecho a un código de buenas prácticas con un banco, quien compra la deuda tiene que asumir esa responsabilidad. Pero el Gobierno no mete esa coletilla y eso deja al ciudadano indefenso porque se permite a los bancos hacer esa trampa. La prueba está en que, pese a las cantidades millonarias que han pagado, todos los años tienen beneficios descomunales. Venden deuda, se quitan la morosidad y aumentan sus beneficios.

-¿Me explica la jugada para que la entienda bien todo el mundo?

-El banco vende deuda en un paquete de X millones donde hay hipotecas, pero también tarjetas o préstamos. Luego el fondo hace una media. Si hay X millones y tengo tantos inmuebles, tengo que vender cada piso a tanto dinero. Todo lo que obtenga de más es beneficio. Hay pisos que se venden por debajo de la deuda que tenían, pero otros muy por encima, y el rédito es millonario para el fondo, mientras la entidad se queda limpia y sin pérdidas en su cuenta de resultados.

-Cuando empezaron a negociar ejecuciones, a los bancos les pilló por sorpresa. ¿Ahora existen intermediarios y un protocolo?

-Ahora todo está descentralizado. Antes se negociaba mucho en las oficinas directamente. Ahora hay departamentos dedicados a este tema, ya no vas a la sucursal, donde solo hay comerciales que igual te venden un préstamo que una lavadora. Hay un interlocutor y, afortunadamente, Anfane está pudiendo negociar con bancos y con fondos de inversión, aunque estos, en lugar de dar la cara, tienen gestoras. Cada vez cuesta más negociar los alquileres sociales, porque usan el argumento de los siete años de alquiler que marca la LAU y se niegan a renovar contratos. A los fondos buitres les podemos ganar en el juzgado, podemos retrasar el desalojo, pero no hacen un alquiler. Eso es una guerra. Lo único que nos queda ante una ejecución es trabajar por la moratoria que está en vigor hasta el 14 de mayo de 2028.

-¿Sabe cuántos pisos de bancos hay vacíos en Córdoba?

-No tengo el dato, pero de bancos, muy pocos. Los que tienen están en venta a través de sus propias inmobiliarias o de alguna inmobiliaria concertada. Muchos pisos se han vendido ya y los que quedan los tienen los fondos de inversión. Cuando se apropian de una vivienda tras un desahucio ya no cambian la cerradura, ahora hay puertas blindadas, cámaras de seguridad... para que no se ocupen. Nosotros no estamos a favor de la ocupación bajo ningún concepto, pero hay muchas viviendas que se están vendiendo con "ocupas" dentro, con los propietarios que están pendientes de ejecución hipotecaria. Las estadísticas dicen que se vende más vivienda que nunca, y al contado, que es algo que a me pone los vellos de punta. ¿De dónde sale ese dinero? Además, está aumentando la ocupación de viviendas de particulares, algo que antes no ocurría.

-Cuando alguien compra un piso ocupado, ¿qué pasa?

-Los fondos mandan a las inmobiliarias o a los propietarios nuevos cuando son otros fondos —porque se traspasan deuda entre ellos— a amenazar a los que están dentro. El problema es cuando lo compra un particular a sabiendas de que no está vacío, porque el procedimiento está muy avanzado y se va a ejecutar. Entonces no se puede aplicar la moratoria hipotecaria. Hay incluso quien pone los pisos a nombre de particulares de su red para sacar a los que están dentro y saltarse la moratoria. Si es un particular de verdad, en lugar de mediar, los fondos pagan para que el "ocupa" se vaya.

El problema es que la educación financiera en España es nefasta, ahora hay más información pero no sabemos gestionarla

-¿Quién compra una vivienda tiene la responsabilidad de no endeudarse por encima de sus posibilidades?

-El problema no es eso de vivir por encima de tus posibilidades, que es una frase que odio. El problema es que la educación financiera en España es nefasta. Muchas familias fueron al banco a pedir una hipoteca y les dieron dinero hasta para amueblar la casa. Y cuando querían comprar un coche, les decían: “Te voy a incluir ese préstamo en tu hipoteca y vas a pagar 50 euros más al mes, no te vas a dar ni cuenta”, aunque claro, durante 30 años, y paga siete coches. El cliente sin educación financiera decía “pues vale”. Cuando llegó la crisis y mucha gente se fue al paro, muchas familias tuvieron que elegir entre pagar, comer y vivir porque ya no eran los 500 euros al mes que te dijeron porque las cuotas se dispararon. A la hora de la ejecución, el banco lo tenía claro, te daba la dación parcial: lo del piso, pero no lo del coche, las vacaciones o la comunión. Eso no es vivir por encima de tus posibilidades, ha habido caraduras, pero la gran mayoría de ejecuciones hipotecarias las han sufrido trabajadores normales.

-¿Nuestra educación financiera ha mejorado?

-Ahora la gente pregunta, compara más, desconfía… Pero para que te den una hipoteca, te obligan a hacerte el seguro médico, el del hogar, domiciliar la nómina… y si no, nada. Han cambiado cosas, los bancos asumen ciertos gastos, pero educación financiera… tenemos más información y no sabemos cómo gestionarla, seguimos indefensos, y los bancos nos siguen ganando la partida.

-Anfane cumplió en 2025 diez años. ¿A cuántas familias han sacado del hoyo de la hipoteca?

-A 1.618 familias, más los alquileres. Mientras hemos ido creciendo a demanda de los usuarios. Empezamos con vivienda y pasamos a violencia de género cuando una madre y una niña vinieron por una hipoteca y, cuando preguntamos por el marido, la hija dijo: “Que no venga papá, que le pega a mi mamá”. También entramos en pobreza infantil y tenemos una pedagoga dando clases de apoyo; hay psicóloga, letrada…

El caso más duro fue el de Fran Lema, que se suicidó, la noche de antes habíamos estado con él. Todos los que hemos vivido esa situación sabemos que alguna vez se te pasa por la cabeza"

-¿Cuál ha sido el caso más sangrante que han visto?

-Recientes, el de Juan Alba, un señor con 82 años, y el de una asociada que perdió su piso porque una letrada no presentó los documentos para parar un procedimiento. Pero el peor fue cuando aún estaba en Stop Desahucios, el caso de Fran Lema, que se suicidó, la noche de antes habíamos estado con él. Todos los que hemos vivido esa situación sabemos que alguna vez se te pasa por la cabeza.

-Un desahucio puede matar a una persona.

-Sí. Y aunque no te mueras, también puede matarte en vida. Hay personas que no se recuperan anímicamente. Lo vemos aquí con nuestra psicóloga, a veces, ni aunque recuperes la vivienda. Por eso, a las personas les decimos que lo importante son ellas, que hay un momento en que hay que dejar lo material. A mí un día mi hijo me dijo: “Papá, ¿cuándo vamos a comer un flamenquín? Estoy cansado de comer espaguetis”, y eso te parte el alma. Sientes que no vales, que no eres capaz de sacar a tu familia adelante. En eso tengo que romper una lanza por las mujeres, porque son las que más tiran del carro.

"Nosotros hemos dicho a AVRA y a Vimcorsa que una vivienda social de alquiler tiene que rotar, no se puede conceder a una familia para toda la vida ni pasar de padres a hijos, tiene que ser una vivienda transitoria"

-Parece que la prórroga del 'escudo social' antidesahucios va a salir adelante con algunas modificaciones. ¿Cómo valora esta medida?

-Vamos a ver qué pasa. Yo estoy de acuerdo con el escudo, pero hay que tomar otras medidas. Hay algo que pensamos que sería una solución y es la rotación de la vivienda pública de alquiler. En Córdoba, hemos detectado que hay muchísimas familias que llevan años viviendo en Las Palmeras, Las Margaritas y Guadalquivir conde hay mucho Ingreso Mínimo Vital de 1.500 euros y más. Nosotros hemos dicho a AVRA y a Vimcorsa que una vivienda social no se puede conceder a una familia para toda la vida e incluso pasar de padres a hijos, tiene que ser una vivienda transitoria. Cuando la situación cambia y mejoran los ingresos, esa vivienda tiene que pasar a otra familia y eso no se está haciendo. Nosotros no queremos que desahucien a nadie, pero hay que ver caso por caso. Aunque en Córdoba se construyan 6.000 viviendas más, la población seguirá aumentando. Lo que sería un buen escudo social sería que la Sareb cediera a los ayuntamientos sus pisos vacíos, que se rotara la vivienda de alquiler y se ampliara el parque público.

Rafael Cidres, presidente de Anfane. / Chencho Martínez

-También están los llamados 'inquiokupas'.

-Esa es una palabra que no me gusta y que ni siquiera está en el diccionario. El inquiokupa es una persona que no puede pagar el alquiler y, salvo los caraduras, que habrá que echar, el resto no paga por una circunstancia sobrevenida y habrá que ayudarlos. El escudo social cubre un porcentaje, pero fíjate qué incongruencia: al propietario le reclamamos y le pagamos después de dos años de procedimiento. ¿Por qué no se da una ayuda de alquiler al inquilino que cumpla unos requisitos?

El Ingreso Mínimo Vital desincentiva el empleo. Hay que mandar a esos trabajadores a las empresas y que éstas paguen los seguros sociales. Y si rechazan la oferta, se les quita la ayuda

-Hablaba antes del Ingreso Mínimo Vital. ¿Está ayudando a solucionar los problemas?

-Es un colchón, sobre todo para las familias numerosas, pero tiene sus sombras. El Ingreso Mínimo Vital ha desincentivado el empleo. Una unidad familiar de cuatro miembros cobra entre 1.300 y 1.400 euros con esta ayuda y, si tiene hijos menores, 100 euros más. Si contratan al padre o a la madre y cobra el salario mínimo que son 1.100 euros. Así, ¿quién va a querer trabajar? Yo no eliminaría esta ayuda, pero llevaría a esos trabajadores a las empresas y que estas paguen su seguro social. Y si rechaza la oferta, se le quita el IMV. Para mí eso es justicia social. Tenemos albañiles, fontaneros, electricistas cobrando esa ayuda y eso además está fomentando la economía sumergida, porque algunos hacen sus chapuzas en negro. Dar dinero a fondo perdido no puede ser la solución. El problema es que los políticos tienen miedo a tomar medidas que pueden ser impopulares.

-¿Cómo está funcionando el centro de emergencia habitacional de Anfane?

-Ahora mismo está lleno; desde septiembre no hay sitio libre. Ha habido rotación. Nosotros marcamos un máximo de seis meses, aunque a veces se alarga algo más por las circunstancias que se presentan. Y también hemos tenido que expulsar a algún usuario.

-¿Cómo se financia Anfane?

-Con subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba, de la Diputación y una que hemos firmado con el Ayuntamiento de Baena, donde hay un gran problema de vivienda. Además, organizamos acciones como el campeonato andaluz de kick boxing de este fin de semana, con 280 participantes. Nosotros nos llevamos bien con todas las administraciones, pero no queremos palmaditas en la espalda, sino recursos y soluciones. Las subvenciones no han subido y los gastos sí.

-Hoy en día, ¿cómo son las familias vulnerables?

Una familia que ingresa 1.800 euros y paga 1.100 de hipoteca es vulnerable. Cada vez hay más así.

-¿Cómo va a ser 2026 en Afane?

-Va a haber muchos desahucios, sobre todo de alquiler y de fondos de inversión. Ya tenemos procedimientos vistos para sentencia. Va a ser un año duro.