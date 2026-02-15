Mártires de Córdoba: esta es la capilla, en pleno centro, que custodia sus restos

Esta iglesia de Córdoba un espacio clave en la historia religiosa de Córdoba. Aquí se consolidó el culto a los primeros mártires de la ciudad y aquí se custodian, desde hace siglos, sus restos. Este lugar no solo transformó la devoción cordobesa entre los siglos XVI y XVIII, sino que marcó la identidad espiritual de la ciudad.

Se trata de uno de los templos fernandinos, pero presenta características propias: su aspecto no coincide con el de las construcciones de la época. La historia de este lugar comienza en un templo que ya en el siglo IV fue levantado para albergar restos de mártires y que, con el paso del tiempo, fue reconstruido, reformado y adaptado a nuevos estilos, manteniendo su esencia: custodiar la memoria de quienes murieron por la fe.

Tras la conquista de Córdoba por parte de Fernando III, los cristianos construyeron sobre las ruinas de ese primer edificio, siglos después, los cimientos de una iglesia que fue objeto de reformas, cambios y reconstrucciones a lo largo de la historia, pero que conserva dos portadas medievales y parte de la torre. Ambos aspectos, de estilo mudéjar. Pero este templo no destaca tanto por su arquitectura como por su simbolismo.

La aparición de restos óseos

En 1575, bajo su suelo, aparecieron restos óseos que cambiarían la historia devocional de Córdoba. El hallazgo -documentado y avalado por autoridades eclesiásticas de la época- reforzó el culto a los mártires y convirtió el enclave en un lugar de fervor popular. Se trataba de los restos de los primeros mártires: Marcial, Fausto y Januario.

Misa en la iglesia que alberga los restos de los primeros mártires de Córdoba. / Córdoba

Dos siglos después, en 1742, se levantó una capilla definitiva para darles un espacio acorde a su importancia: un espacio cuadrangular cubierto por una cúpula sobre pechinas. El retablo, obra de Alonso Gómez de Sandoval hacia 1760, envuelve la urna que contiene los restos. A ambos lados, grandes lienzos narran episodios clave de esta historia.

La capilla, una pieza esencial del arte sacro

Nada en este espacio es casual, sino que responde a una voluntad clara: perpetuar la memoria de los mártires y convertir su historia en experiencia visual y espiritual.

Exterior de la iglesia donde se guardan los restos de los mártires cordobeses. / Francisco González

El lugar no es otro que la Capilla de los Santos Mártires de la Basílica de San Pedro de Córdoba, donde reposan Marcial, Fausto y Januario, los primeros mártires de la ciudad. Un enclave que sigue siendo hoy una pieza esencial del patrimonio religioso cordobés y uno de los espacios más singulares para entender su historia.