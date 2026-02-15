Qué hacer hoy domingo, 15 de febrero de 2026

Concierto familiar

‘Es solo rocanrol, pero nos gusta’

Espectáculo de teatro musical para todos los públicos con música en directo a cargo de la compañía Rayo Stoned y pensado para que toda la familia disfrute y aprenda de este estilo musical, a partir de canciones tributo a The Rolling Stones, uno de los máximos exponentes del rock en nuestra historia reciente.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 12.00 horas.

Matinales flamencas

Actuación de Lucía Moreno

Tendrá lugar un recital flamenco de la mano de la joven cantaora Lucía Moreno. Entrada libre hasta completar aforo. Entrega de tickets 90 minutos antes del comienzo del espectáculo en la Posada del Potro.

CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito. Plaza del Potro. 12.00 horas.

Teatro

Espectáculo ‘Cosas de padres’

El cómico Raúl Massana presenta Cosas de Padres, un show de comedia imprescindible tanto para quienes tienen hijos como para quienes no, funcionando para estos últimos como el mejor método anticonceptivo. A través de su punto de vista único como padre de mellizos, Massana explica lo que nadie cuenta en los grupos de WhatsApp, ofreciendo una excusa maravillosa para salir de casa y desahogarse.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 18.00 horas.

Carnaval

Pasacalles de agrupaciones en el Puente Romano y entorno de la Mezquita

Dentro de los actos del Carnaval en la calle, un total de 35 grupos (coro, comparsas, chirigotas, cuartetos y murgas) harán un pasacalles por el Puente Romano, desde la Torre de la Calahorra hasta la Puerta del Puente, y una vez pasada ésta, actuarán en distintos rincones del entorno de la Mezquita.