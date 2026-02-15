Hatim Boughanem, investigador en Biología Celular en el Imibic de Córdoba: «Nuestro objetivo es desarrollar futuras terapias»

Hatim Boughanem, desarrolla su actividad investigadora en la Universidad de Córdoba gracias a un contrato Ramón y Cajal, dentro del departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Su trayectoria incluye estancias en Gales y Alemania, donde amplió su formación en el estudio de la vitamina D e inflamación sistémica, un fenómeno asociado a la obesidad y que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Su línea principal de investigación se centra en el estudio de los neutrófilos (glóbulos blancos más abundantes en sangre) y en cómo su activación exacerbada contribuye a la progresión de estas enfermedades.

Actualmente, Hatim, gracias al apoyo del equipo de investigación del profesor José López-Miranda y del equipo del profesor Raúl Luque, estudia estos procesos a nivel celular y molecular, buscando comprender cómo los cambios epigenéticos que se producen en el ADN y ARN de los neutrófilos contribuyen a estas enfermedades, con el objetivo de identificar biomarcadores y desarrollar futuras terapias. Hatim y su equipo estudian estos procesos a nivel celular, molecular y antigenético, buscando comprender los cambios irreversibles que se producen en el ADN y ARN de los neutrófilos, con el objetivo de identificar biomarcadores y desarrollar futuras terapias que modifiquen el fenotipo inflamatorio de estas células para prevenir daño tisular y mejorar la salud del paciente.

Un proyecto con más de 1.000 pacientes

El proyecto se desarrolla con más de 1.000 pacientes, de los cuales se analizan unos 462 en Córdoba. La investigación combina estudios de laboratorio y seguimiento clínico a largo plazo, con planes futuros de evaluar posibles terapias farmacológicas siguiendo los protocolos estándar: primero en modelos celulares, luego en animales, y finalmente en ensayos clínicos humanos. . Se espera tener resultados iniciales entre finales de este año y principios del siguiente, con el objetivo de trasladar eventualmente estos hallazgos a la práctica clínica.

Hatim subraya la motivación que le impulsa: la generación de conocimiento útil para los pacientes, combinada con la pasión por la investigación y la oportunidad de colaborar con grupos científicos internacionales. También reflexiona sobre la situación de la investigación en España, señalando la importancia de apoyar a jóvenes investigadores, asegurar financiación y promover la vuelta del talento desde el extranjero.